MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Celina Leão lidera pesquisa para governadora no DF





Realtime Bigdata revelou a intenção de votos para governador e senador no Distrito Federal em setembro de 2025. O levantamento, realizado nos dias 9 e 10 de setembro de 2025, entrevistou 1.200 pessoas e apresenta uma margem de erro de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Disputa pelo governo do Distrito Federal

A pesquisa simulou quatro cenários para a corrida ao governo. Em todos eles, a candidata Celina Leão (PP) lidera com ampla vantagem.

No primeiro cenário (Cenário 1), Celina Leão tem 49% das intenções de voto, seguida por Leandro Grass (PV) com 14%, Paula Belmonte (Cidadania) com 7% e Ricardo Capelli (PSB) com 5%.

No segundo cenário (Cenário 2), com a inclusão de Izalci Lucas (PL), Celina Leão aparece com 47%, Leandro Grass com 14%, Izalci Lucas com 9%, Paula Belmonte com 7% e Ricardo Capelli com 5%.

No terceiro cenário (Cenário 3), sem Leandro Grass, Celina Leão atinge 48%, Izalci Lucas 10%, Paula Belmonte 7% e Ricardo Capelli 6%.

O quarto cenário (Cenário 4), que coloca Celina Leão contra apenas Leandro Grass, mostra a candidata com 54% das intenções, enquanto Grass tem 19%.

Quando o tema é rejeição, o levantamento aponta Izalci Lucas (PL) como o mais rejeitado, com 29%. Em seguida, aparecem Celina Leão (25%), Paulo Capelli (20%), Paula Belmonte (19%) e Leandro Grass (15%).

Corrida pelo Senado e aprovação de Ibaneis Rocha

Na disputa pelo Senado, a pesquisa estimulada coloca Michele Bolsonaro (PL) na liderança, com 34% das intenções de voto, seguida por Ibaneis Rocha (MDB) com 31%. Outros candidatos incluem Leila do Volei (PDT) com 23%, Erika Kokay (PT) com 17%, Bia Kicis (PL) com 14%, Leandro Grass (PV) com 13% e Sebastião Coelho (Novo) com 7%.

A pesquisa também avaliou a aprovação do governador Ibaneis Rocha. Os resultados mostram que 62% dos entrevistados aprovam a gestão do governador, enquanto 33% a desaprovam. Em uma avaliação mais detalhada, 30% consideram sua gestão ótima ou boa, 42% regular e 25% ruim ou péssima.