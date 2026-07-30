Reprodução/Facebook Francisco Caputo Kiko Caputo (Novo) estreia no pleito de 2026 para a vaga de governador do DF

A corrida pela vaga máxima no Palácio do Buriti, no governo do Distrito Federal, trás o nome do advogado Francisco Caputo, mais conhecido como Kiko Caputo, personalidade conhecida do meio jurídico brasiliense. Ele foi conseglheiro da República e presidente da Ordem dos Advogados de Brasília (OAB-DF).

Caputo é mineiro. Nasceu em Juiz de Fora (MG), 15 de agosto de 1969, chegando a Brasília ainda na primeira infância, aos três anos de idade. Ele faz parte de uma família tradicional da capital federal com raízes fortes na construção e desenvolvimento de Brasília. Em 2026, Kiko completa 57 anos.

Reprodução/Instagram Francisco Caputo Kiko Caputo com sua esposa e filhos





O advogado contruiu sua vida familiar e profissional em Brasília. Ele é casado, tem três filhos e mantém sua rotina pessoal e profissional diretamente ligada ao DF.

Formação Acadêmica e Profissão

Kiko Caputo é formado em Direito em 1994, pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) e é especializado em Direito e Processo do Trabalho. Ele é considerado um dos principais nomes da advocacia brasiliense e chegou a receber títulos jurídicos nacionais e internacionais, como o Chambers Latin America, Leaders League.

Ele exerce a mais de 30 anos a advocacia e já presidiu a regional da OAB de Brasília, entre 2010 e 2012, na mesma época da Operação Caixa de Pandora, que rendeu a prisão de um governador do DF. Caputo também integrou o Conselho da República, cargo consultivo que exerceu entre 2018 e 2020, e assessorou a Presidência em temas de grande relevância nacional.

Reprodução/Instagram Francisco Caputo Kiko Caputo (Novo)





Além da atuação jurídica, ele atua também como empresário e está a frente de negócios e administra equipes na iniciativa privada.





Política e Atuação Atual

Caputo sai da regra e está fora do rol de figuras tradicionais da política da capital federal que detém mandatos eletivos ao longo de anos. Ele tem forte base liberal e assume a liderança do partido na corrida à cadeira do governo brasiliense.

Kiko concorre as eleições pela primeira vez e para isso renunciou ao cargo de conselheiro federal da OAB para dedicar-se ao pleito de 2026 com discurso forte da chamada "renovação administrativa".