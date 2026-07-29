Divulgação/Fecomércio-ES Evento em Vitória reúne maçons e empresários para ampliar oportunidades de negócios





Vitória (ES) recebe nesta sexta-feira (31) a primeira edição do Maçonaria & Business Networking, evento que reunirá integrantes da comunidade maçônica de diferentes potências, além de empresários, empreendedores e profissionais liberais. A proposta é criar um ambiente voltado ao networking e à troca de experiências, com foco na geração de oportunidades no setor produtivo.

A iniciativa foi idealizada pelo empresário capixaba Kheytte Vasconcelos Gomes. O projeto busca aproximar lideranças do meio maçônico e do empresariado, promovendo conexões institucionais e profissionais e incentivando a formação de parcerias estratégicas.

O evento será realizado das 8h às 13h, no auditório da Fecomércio, em Vitória. A programação foi estruturada para estimular o relacionamento entre os participantes e ampliar as possibilidades de colaboração entre os diferentes segmentos representados.

Reprodução YouTube Maçonaria & Business Networking





Transmissão gratuita

Além da participação presencial, o Maçonaria & Business Networking contará com transmissão gratuita pela Rede Colmeia. O conteúdo também ficará disponível no YouTube , permitindo que o público acompanhe as atividades do encontro de forma online.

Projeto prevê expansão nacional

Após a edição capixaba, a organização prevê a expansão do projeto para outras cidades brasileiras. Estão programadas futuras edições em São Paulo, Rio de Janeiro, Campina Grande (PB) e Balneário Camboriú (SC), ampliando o alcance da iniciativa em diferentes regiões do país.



