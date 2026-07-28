Reprodução / KKT Desaparecidos no Shopping

As operações de busca e resgate continuam no Aeon Mall Kumamoto, um dos locais mais afetados pelo forte terremoto que atingiu a província de Kumamoto nesta terça-feira (28). De acordo com a NHK de Kumamoto, equipes da polícia, bombeiros e das Forças de Autodefesa seguem mobilizadas para localizar pessoas desaparecidas e resgatar possíveis vítimas presas nos escombros.

Segundo a Agência Nacional de Polícia, há várias pessoas que se acredita serem funcionários do shopping cujo paradeiro ainda é desconhecido. Fontes policiais informaram que entre 20 e 30 trabalhadores continuam desaparecidos, e as autoridades tentam confirmar se eles permanecem presos dentro do edifício.

Embora muitos clientes tenham conseguido evacuar para áreas externas após o terremoto, ainda não há informações precisas sobre a existência de consumidores entre os desaparecidos. As equipes de resgate atuam com cautela devido ao risco de novos desabamentos na estrutura.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Kamimashiki, até as 21h (horário local) quatro pessoas haviam sido encaminhadas para hospitais, todas conscientes. Os trabalhos de resgate prosseguem, pois há indícios de que outras pessoas ainda possam estar presas no interior do shopping.

Além dos desaparecidos ligados ao Aeon Mall Kumamoto, autoridades investigam relatos de aproximadamente dez pessoas cujo paradeiro continua desconhecido em outras áreas atingidas pelo terremoto.

Representantes de uma das lojas localizadas no segundo andar do centro comercial informaram que ainda não conseguiram estabelecer contato com seus funcionários. A empresa afirmou que segue tentando obter informações sobre a situação dos trabalhadores e de possíveis vítimas presas no local.

Durante coletiva de imprensa realizada por volta das 20h20, o ministro da Defesa, Shinjiro Koizumi, afirmou que as Forças de Autodefesa permanecem empenhadas nas operações de salvamento. Segundo ele, o 42º Regimento de Desdobramento Rápido e a 8ª Unidade de Reconhecimento das Forças Terrestres de Autodefesa atuam diretamente nos trabalhos de resgate e apoio à população afetada.

“Continuaremos trabalhando com senso de urgência e empenho total na coleta de informações, no salvamento de vidas e no apoio à população afetada”, declarou o ministro.