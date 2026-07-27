Reprodução/ Instagram Empresário Marcelo Magalhães de Almeida, de 31 anos

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, na última sexta-feira (24), o quinto suspeito de envolvimento no sequestro e assassinato do empresário Marcelo Magalhães de Almeida, de 31 anos, em Carapicuíba , na Grande São Paulo. Com a prisão, todos os investigados pelo crime estão detidos. A informação foi divulgada pelo SBT News.

Segundo a investigação, Wagno Barbosa dos Santos, conhecido como "Grande", foi localizado em uma clínica de reabilitação na região de Caucaia do Alto, onde estaria escondido para evitar a prisão. A captura ocorreu após uma denúncia anônima recebida pelo Comando Força Patrulha do 33º Batalhão da Polícia Militar.

Suspeito teria ajudado a ocultar o corpo

De acordo com a Polícia Civil, Wagno é investigado por participação no sequestro e na ocultação do corpo do empresário. Informações obtidas durante a investigação indicam que ele teria recebido R$ 20 para ajudar a transportar e abandonar o cadáver.

O caso continua sendo apurado pelo 1º Distrito Policial de Carapicuíba, que busca esclarecer a participação de cada um dos envolvidos no crime.

Relembre o caso

Marcelo Magalhães de Almeida desapareceu na noite de 16 de julho, depois de sair de um bar em Carapicuíba acompanhado de um homem desconhecido. No dia seguinte, seu carro blindado foi encontrado abandonado, o que deu início às buscas e às investigações.

Dias depois, a Polícia Civil passou a tratar o caso como homicídio qualificado. As investigações apontaram que o empresário teria sido atraído para um imóvel ligado a Lucas Soares de Lima, amigo dos tempos de escola e parceiro de negócios da vítima.

Segundo os investigadores, Marcelo foi mantido em cárcere no local, onde os suspeitos o obrigaram a desbloquear o celular e realizar transferências bancárias. Em seguida, ele foi levado para uma área de mata, onde teria sido assassinado.

Durante as perícias, foram encontrados vestígios de sangue tanto no veículo do empresário quanto no imóvel onde ele teria permanecido antes da morte.

O corpo de Marcelo foi localizado na quinta-feira (23), após ser encontrado pelo próprio pai da vítima, boiando em um curso d'água na região onde a polícia concentrava as buscas.





Até então, três suspeitos já haviam sido presos e um quarto havia sido capturado durante o avanço das investigações.

Com a captura de Wagno Barbosa dos Santos, a Polícia Civil informou que todos os cinco investigados pelo crime estão presos. Além dele, seguem detidos Lucas Soares de Lima, apontado como mentor do homicídio; Paulo Sérgio Soares Almeida; Lucas, conhecido como "Capivara"; e Júlio César Moura Batista.

As investigações prosseguem para concluir o inquérito e esclarecer a motivação do assassinato, que, segundo a polícia, vai além do dinheiro obtido nas transferências bancárias realizadas pelos suspeitos.