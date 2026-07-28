FreePik Orca

Apenas dois tipos de seres vivos no planeta passam pela menopausa: mulheres e algumas baleias com dentes. Além das humanas, as orcas, as baleias-piloto, os narvais e as belugas também passam por um longo período de vida sem reprodução, segundo estudo do Centro de Pesquisa de Baleias dos Estados Unidos. No reino animal, ao contrário dos cetáceos, a fêmea reproduz até a morte.

Reprodução Wikimedia Commons / Dr. Kristin Laidre from Polar Science Center - NOAA (Public Domain) Narval também está entre as espécies que passam pela menopausa





Tal comportamento intriga a biologia há décadas. Seguindo a lógica da evolução, cada animal deveria deixar o máximo de descendentes. Parar de reproduzir com décadas de vida pela frente, portanto, representa um caminho contra a maré.

Reprodução Wikimedia Commons / Stan Shebs Baleia-beluga





Entre as mulheres, três em cada quatro param de ter filhos depois dos 45 anos e ainda vivem décadas. As baleias dentadas seguem média parecida, já que fêmeas mais velhas passam de 20 a 30 anos no grupo sem gerar uma única cria.

Depois da menopausa, as fêmeas mais velhas assumem o comando. Elas viram matriarcas e guiam o bando até as áreas de caça, exercendo um papel crucial na sobrevivência das espécies. Uma velha matriarca sabe exatamente onde encontrar comida com segurança.

Reprodução Wikimedia Commons / Robert Pittman - NOAA (Public Domain) Orcas estão entre os únicos seres vivos que passam pela menopausa





Além disso, décadas de observação evidenciaram que avós orcas aumentam o percentual de sobrevivência dos netos, sendo atuantes no cuidado com os filhotes. Os pesquisadores batizaram o fenômeno de "hipótese da avó": a teoria consiste em trocar novas crias pela orientação das gerações seguintes, resultando na garantia de passagem dos genes da fêmea.

Reprodução Wikimedia Commons / Christopher Michel Orcas de diferentes idades





O estudo mostrou que as fêmeas mais velhas param de reproduzir quando as filhas começam a parir. Para não competir com a própria descendência, a geração antiga passa a cuidar das crias mais novas. Na pesquisa, publicada pela revista científica Current Biology, os autores afirmam que a mesma situação pode ter moldado a menopausa nas mulheres.



