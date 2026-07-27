Reprodução/Redes Sociais Drone impede homem de entrar na água em praia de Qingdao, na China

Um drone com holofote e alto-falante impediu um homem de entrar no mar durante a noite em uma praia de Qingdao, no leste da China. A cena foi capturada por transeuntes e viralizou nas redes sociais no último domingo (26).

Já era noite quando um homem tentou entrar no mar da praia de Qingdao, no litoral leste da China, mas não conseguiu... um drone com holofote e alto-falante desceu e ordenou que o banhista saísse da água. A cena foi capturada por transeuntes e viralizou nas redes sociais. pic.twitter.com/Sw11rynnxz — iG (@iG) July 27, 2026





No registro, o equipamento se aproximou do banhista e ordenou que ele saísse da água. Um facho de luz atingiu o homem de cima e uma voz robótica deu a ordem. O homem relutou mas, no fim, deu meia-volta e foi em direção à areia.

A cidade de Qingdao mantém um programa de patrulha por drones que assume a função dos salva-vidas ao cair da noite. Os aparelhos levam holofotes e alto-falantes embutidos, além de câmeras térmicas para identificar a presença de possíveis vítimas.

A prefeitura local aciona os aparelhos após o pôr do sol, quando os guarda-vidas encerram o turno e o risco de afogamento cresce com a visibilidade ruim. De acordo com o site de notícias Newsbomb, da Grécia, a praia veta banhos noturnos por motivos de segurança. As autoridades locais não comentaram o episódio.

Tecnologia em espaços públicos

Há anos a China incorpora câmeras, reconhecimento facial e drones à fiscalização do dia a dia. A tecnologia já foi usada para dar avisos durante os confinamentos da pandemia, controlar o trânsito e vigiar multidões.

Praias, parques e pontos turísticos passaram a adotar os avanços tecnológicos para checar regras, orientar visitantes por áudio e reforçar equipes de emergência. Em junho deste ano, socorristas chineses recorreram a um drone para achar um homem que passou cerca de duas horas à deriva no mar.



