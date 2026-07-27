Um drone com holofote e alto-falante impediu um homem de entrar no mar durante a noite em uma praia de Qingdao, no leste da China. A cena foi capturada por transeuntes e viralizou nas redes sociais no último domingo (26).
No registro, o equipamento se aproximou do banhista e ordenou que ele saísse da água. Um facho de luz atingiu o homem de cima e uma voz robótica deu a ordem. O homem relutou mas, no fim, deu meia-volta e foi em direção à areia.
A cidade de Qingdao mantém um programa de patrulha por drones que assume a função dos salva-vidas ao cair da noite. Os aparelhos levam holofotes e alto-falantes embutidos, além de câmeras térmicas para identificar a presença de possíveis vítimas.
A prefeitura local aciona os aparelhos após o pôr do sol, quando os guarda-vidas encerram o turno e o risco de afogamento cresce com a visibilidade ruim. De acordo com o site de notícias Newsbomb, da Grécia, a praia veta banhos noturnos por motivos de segurança. As autoridades locais não comentaram o episódio.
Tecnologia em espaços públicos
Há anos a China incorpora câmeras, reconhecimento facial e drones à fiscalização do dia a dia. A tecnologia já foi usada para dar avisos durante os confinamentos da pandemia, controlar o trânsito e vigiar multidões.
Praias, parques e pontos turísticos passaram a adotar os avanços tecnológicos para checar regras, orientar visitantes por áudio e reforçar equipes de emergência. Em junho deste ano, socorristas chineses recorreram a um drone para achar um homem que passou cerca de duas horas à deriva no mar.