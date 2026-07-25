Reprodução/Instagram/@delsoncarlosoficial O corpo de Delson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames. Não há data definida para conclusão.

Após uma discussão em seu apartamento, o jornalista Delson Carlos foi morto nesta última sexta-feira (24). A ocorrência aconteceu no Residencial Dom Lourenço, situado em bairro nobre de Goiânia (GO), no Setor Bueno. O caso mobilizou as forças de segurança da capital e gerou forte repercussão.

Os relatórios oficiais divulgados à imprensa pela Polícia Militar de Goiás (PMGO), confirmaram o fato. As investigações preliminares conduzidas pelas autoridades policiais da capital goiana indicam que o incidente aconteceu dentro do apartamento de número 701 do edifício.

O imóvel pertence a uma mulher identificada pelas diligências iniciais como Renata, que aluga para dois moradores, sendo um deles o próprio jornalista Delson Carlos. Estavam juntos no local, Delson, Renata e sua companheira, consumindo bebidas alcoólicas.

O momento descontraído entre os três evoluiu para um desentendimento ainda dentro do apartamento que Delson morava. Iniciou-se uma discussão e rapidamente evoluiu para as vias de fato.

Resumo da ocorrência

Segundo relatos de funcionários e pela administração do condomínio repassados para as autoridades, Delson golpeou com uma faca o ombro da companheira de Renata, locadora do imóvel. Em defesa, a mulher ferida apossou-se de uma arma branca e desferiu golpes contra o jornalista, que não resistiu e faleceu ainda no local.

* Matéria em atualização.