Divulgação/Air and Sea Heritage Foundation e Deep Sea Vision Destroços de avião da Pan Am são encontrados após 74 anos

Um drone com sonar localizou os destroços do Clipper Endeavour, avião da Pan American Airways que caiu no Oceano Atlântico em 1952. A descoberta aconteceu em junho, mas só foi divulgada na última terça-feira (21). As peças estavam a 610 metros de profundidade, na costa de Porto Rico, na América Central.

O avião, apelidado de Douglas DC-4, havia decolado de Porto Rico rumo a Nova York, nos EUA, com 64 passageiros e 5 tripulantes. Logo no início do voo, porém, vários motores falharam. O piloto pousou na água e todos sobreviveram ao impacto, mas a aeronave afundou rapidamente. Segundo relatos, a maioria dos passageiros não conseguiu encontrar botes ou coletes salva-vidas: das 69 pessoas a bordo, só 17 saíram com vida.

Divulgação/Pan Am Historical Foundation Aeronave Clipper Endeavour, da Pan Am





A busca pelos destroços foi conduzida pela Air and Sea Heritage Foundation, em conjunto com programa Expedition Unknown, do Discovery Channel. Russ Matthews, presidente da fundação e explorador marítimo, entrou na história em 2019, quando leu sobre uma etiqueta de bagagem do voo encontrada no litoral da Flórida.

Refazer o trajeto final do avião deu trabalho. A melhor pista da localização surgiu em registros de uma audiência pública em Porto Rico, com um mapa desenhado por pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos que viram o acidente. Ao mesclar os documentos com dados meteorológicos da época, os pesquisadores reduziram a área de procura a 10 quilômetros quadrados de fundo oceânico.

Divulgação/Air and Sea Heritage Foundation and Deep Sea Vision Logo da Pan Am ainda estava parcialmente visível na aeronave





No dia 2 de junho, logo na primeira varredura do drone, os destroços apareceram, quebrados em duas partes. Um registro fotográfico feito posteriormente confirmou: o logotipo da Pan Am e o nome do avião seguiam visíveis na fuselagem.

Devido às particularidades do caso, o acidente mudou as regras da aviação comercial. Em entrevistas a diversos veículos de comunicação, o especialista em segurança aérea John Cox apontou a confusão a bordo como catalisadora das normas atuais, que exigem equipamentos de flutuação melhores e orientação antes da decolagem. Em qualquer voo nos dias atuais, a tripulação precisa mostrar claramente onde ficam as saídas de emergência e os coletes, além de explicar o modo de uso.



