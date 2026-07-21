Reprodução Suspeito foi identificado após os investigadores rastrearem a linha telefônica utilizada para combinar a compra do celular com o comerciante

O homem suspeito de matar o comerciante José Donizete da Silva Júnior, de 26 anos, durante uma falsa negociação de venda de celular, foi preso na manhã desta terça-feira (21), em Mogi Mirim, no interior de São Paulo. O crime aconteceu no último dia 12 de julho, quando a vítima saiu para entregar um aparelho avaliado em R$ 7,5 mil e acabou atraída para uma emboscada.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, de 21 anos, foi identificado após os investigadores rastrearem a linha telefônica utilizada para combinar a compra do celular com o comerciante. Com o avanço das investigações, a Justiça autorizou a prisão temporária e mandados de busca e apreensão.

Até a publicação desta reportagem, o nome do preso não havia sido divulgado.

Celular usado no crime foi apreendido

De acordo com o delegado Fábio Chrysostomo, o jovem tentou esconder o celular utilizado para negociar com a vítima ao perceber a chegada dos policiais, mas foi impedido pela equipe.

Durante as buscas, os agentes também encontraram embalagens de outros aparelhos telefônicos na residência.

Ainda segundo o delegado, o comportamento do suspeito durante a abordagem chamou a atenção dos investigadores.

Ainda no calor da emoção, o suspeito acabou entregando informações preciosas. Ele disse que 'no domingo não estava no local, não estava na casa da minha avó', sendo que, em nenhum momento, havíamos informado qual fato estava sendo investigado ou em que dia o crime havia acontecido. Fábio Chrysostomo, delegado do caso





Polícia investiga participação em outros golpes

A Polícia Civil informou que o suspeito já possui antecedentes criminais e havia sido preso anteriormente por furto em Jaguariúna (SP).

Os investigadores também apuram a participação dele em outros crimes semelhantes. A suspeita é de que o jovem marcasse encontros para supostas negociações de celulares e, depois, roubasse as vítimas.

As investigações continuam para identificar possíveis comparsas e esclarecer se houve outra motivação para o assassinato.

Relembre o caso

José Donizete da Silva Júnior era dono de uma loja de celulares em Espírito Santo do Pinhal e havia marcado a entrega de um aparelho vendido pelas redes sociais.

No dia 12 de julho, ele seguiu até um endereço em Mogi Mirim acompanhado da noiva. Enquanto procurava o local combinado, foi surpreendido pelo criminoso, que anunciou o assalto.

Segundo a investigação, o comerciante acelerou o carro para tentar escapar. O suspeito, então, atirou contra o veículo. Um dos disparos atravessou o para-brisa e atingiu José no peito.

Sem controle, o carro desceu uma ribanceira às margens da via. O comerciante chegou a ser socorrido, mas morreu no local. A noiva sofreu ferimentos leves e ficou em estado de choque.

Apesar da abordagem, nenhum objeto foi levado pelo criminoso. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer toda a dinâmica do crime e verificar se outras pessoas participaram da ação.