Foto: Divulgação Polícia Civil O corpo da adolescente foi encontrado em uma área de mata em Caraá, no Rio Grande do Sul, cidade a mais de 470 quilômetros de onde ela foi vista pela última vez

Desaparecida há mais de 45 dias, o corpo da adolescente Isabela Miranda Borck, de 17 anos, foi encontrado nesta sexta-feira (16) em uma área de mata em Caraá, no Rio Grande do Sul, cidade a mais de 470 quilômetros de onde ela foi vista pela última vez, em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, segundo informações da Polícia Civil. O pai da vítima está preso desde dezembro, suspeito de envolvimento no crime.

Reprodução: Redes Sociais Isabela Miranda Borck, de 17 anos

Isabela morava com a mãe e o irmão em Itajaí, mas nasceu em Jaraguá do Sul, no Norte do estado. A adolescente tinha acabado de concluir o ensino médio e desapareceu em 30 de novembro de 2025.

O corpo da jovem foi encontrado próximo da casa onde seu pai, que está sendo investigado pelo crime, morava na época do desaparecimento, uma área de muita vegetação na cidade de pouco mais de sete mil habitantes. O corpo estava envolto em um pedaço de lona e escondido sob pedras, segundo informações do delegado Jair Francisco dos Anjos, de Santo Antônio da Patrulha (RS), ao UOL.

Foto: Divulgação Polícia Civil Local onde o corpo de Isabela foi encontrado. O corpo estava envolto em um pedaço de lona e escondido sob pedras

O investigado foi localizado no dia 18 de dezembro em Maracaju, município do Mato Grosso do Sul, após rastreamento feito por um trabalho de inteligência. No início desta semana, o suspeito foi transferido com escolta de Mato Grosso do Sul até o presídio de Itajaí (SC), onde ingressou na última quinta-feira (15).

A suspeita da polícia é de que Isabela tenha sido raptada pelo pai e trazida para o Rio Grande do Sul, onde o indivíduo morava. O delegado disse ainda, que o pai nega o assassinato da filha e conta uma versão que ela teria corrido em meio ao mato e batido a cabeça, mas indiretamente ele indicou o local onde o corpo estaria.

Mais informações sobre o caso

De acordo com informações divulgadas pela investigação, uma coletiva de imprensa deve detalhar o caso nesta segunda-feira (19). Ainda não há informações de como a adolescente foi morta e a motivação do crime.

Homenagem da escola

O colégio onde Isabela estudava desde 2015 compartilhou uma nota de pesar, lamentando a morte da ex-aluna, que havia acabado de completar o ensino médio.

“No entanto, ela não pôde estar, junto aos amigos, nos últimos momentos dessa etapa tão esperada - a colação de grau, o baile, as despedidas - por ter sido vítima de uma tragédia e de uma violência difícil de compreender e aceitar”, compartilhou o trecho da postagem.