A volta para casa após os eventos em Copacabana foi marcada por filas extensas e espera prolongada no metrô. Cariocas e turistas que optaram pelo transporte público enfrentaram congestionamento no acesso da estação Cantagalo, onde a fila ultrapassou a Rua Miguel Lemos e avançou até o corte do Cantagalo, no sentido Lagoa.

Mãe e filha, Jéssica Pereira, de 38 anos, e Maria, de 8, aguardam na longa fila do metrô do Cantagalo após a queima de fogos em Copacabana. E primeiro Réveillon no Rio marcado por emoção, calor e paciência na volta para casa

Entre os passageiros estava a turista Jéssica Pereira, de 38 anos, que veio de Natal, no Rio Grande do Norte, para passar o Réveillon no Rio de Janeiro ao lado da filha Maria, de 8 anos. Em sua primeira visita à cidade, Jéssica elogiou o espetáculo na orla, mas relatou as dificuldades no retorno. “A queima de fogos foi linda, maravilhosa, a experiência é única”, afirmou.

Na fila para acessar a estação, o cenário era de calor e cansaço, especialmente para quem estava com crianças. “É uma fila muito grande e o calor, né? Eu já estou contando aqui quase 28 minutos nessa fila”, disse Jéssica, enquanto abanava a filha. Apesar do desconforto, ela reconheceu a falta de alternativas. “Não tem o que fazer, né? Tem que aguardar. É difícil, mas é a única maneira de voltar pra casa”.

A movimentação intensa refletiu o grande volume de pessoas concentradas na região após as celebrações e evidenciou os desafios de mobilidade urbana nos horários de pico de saída em grandes eventos no Rio de Janeiro.