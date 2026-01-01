Gabriel Barros - Portal iG Crianças, pessoas neurodivergentes e idosos puderam curtir a virada com mais tranquilidade

O réveillon de 2025 na avenida Paulista teve um toque especial para parte da população. Crianças, pessoas neurodivergentes e idosos puderam curtir a virada com mais tranquilidade.

Além da queima de fogos silenciosos, pensada para não perturbar essas pessoas, o evento contou com uma área separada, bem pertinho do palco, para receber pessoas neurodivergentes e suas famílias com mais espaço e conforto.

Renato trevelin, pai de Gianluca, que convive com a Atrofia Muscular Espinhal (AME), disse achar a iniciativa dos fogos silenciosos e do espaço selecionado importantes.

"É super importante por que o meu filho, antes de começar os fogos, estava com o olho vermelho, ele estava com medo. No próximo ano ele já vai ter mais confiança pra vir sabendo que não vai ter aquele barulho ensurdecedor", afirmou Renato.

No palco, antes da contagem regressiva para a virada de ano, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) reforçou a importância da queima de fogos silenciosa.

"Esse espaço é fundamental para os idosos que moram aqui no entorno. Para as crianças e adultos com autismo e também para animais domésticos que sofrem com o barulho de fogos tradicionais", declarou o prefeito.