Foto: Elene Gouvêa Virada do ano em Niterói no Rio









A virada do ano em Niterói, no Rio de Janeiro, reuniu uma multidão para assistir a queima de fogos de mais de 16 minutos na orla da praia. Além do espetáculo no céu, o réveillon contou com shows de grandes artistas e apresentações musicais.

A programação musical começou por volta das 20h, com a apresentação da Orquestra Aprendiz Musical. O programa de iniciação musical da Prefeitura abrange 10 mil alunos da rede pública municipal e encantou os presentes.

Na sequência, Nando Reis subiu ao palco e embalou o público com sucessos que atravessam gerações, como "All Star", "Por Onde Andei" e "Os Cegos do Castelo", transformando a orla em um grande coral a céu aberto.

Foto: Elene Gouvêa Nando Reis subiu ao palco e embalou o público com sucessos que atravessam gerações

E quando o relógio se aproximou da virada, o céu de Niterói se transformou em palco. Um espetáculo pirotécnico de baixo estampido, e aproximadamente duas toneladas de fogos, iluminou a noite com um verdadeiro show de luzes e cores. Inspirados nos equipamentos que colorem o céu dos parques da Disney, os fogos desenharam formas variadas no horizonte, encantando crianças, adultos e idosos, em uma queima pensada para respeitar pessoas com sensibilidade auditiva e os animais.

Foto: Elene Gouvêa Multidão se reúne em Niterói para a virada do ano

As balsas, posicionadas a cerca de 500 metros da faixa de areia, garantiram segurança e um visual impactante. A queima de fogos também aconteceu em Santa Rosa, Itaipu, Caramujo e na Vila Ipiranga.

Foto: Elene Gouvêa Um espetáculo pirotécnico de baixo estampido, com cerca de 16 minutos de duração e aproximadamente duas toneladas de fogos

Já nos primeiros minutos de 2026, a cantora Ludmilla tomou conta do palco para encerrar a festa em grande estilo. Com carisma, potência e um repertório que colocou todo mundo para dançar. Ao som de "É Hoje", "Bom" e outros sucessos, a artista transformou a Praia de Icaraí em uma pista de dança em uma celebração coletiva, coroando uma noite histórica para a cidade.