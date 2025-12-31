Gabriel Barros - Portal iG Pessoas passam mal na Virada do Ano na Av. Paulista em São Paulo

Com cerca de 2 milhões de pessoas presentes na Avenida Paulista, em São Paulo, neste dia 31 para acompanhar os shows do réveillon, é comum que algumas pessoas passem mal e precisem de atendimento médico. Uma mulher, com um quadro de crise de ansiedade, foi socorrida perto da área reservada para pessoas neurodivergentes, em frente ao palco.

Os socorristas levaram a mulher para a área reservada, a colocaram em uma cadeira de rodas e, em seguida, ela foi encaminhada para uma tenda de atendimento.

Segundo a bombeira militar Jéssica Torres, o procedimento nesse tipo de caso é a realização de um primeiro atendimento na tenda e, em situações mais graves, o encaminhamento para o hospital mais próximo. A Avenida Paulista está equipada com sete tendas de atendimento, cada uma com duas UTIs móveis, duas enfermeiras e um médico plantonista.