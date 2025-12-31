Divulgação Alguns países comemoram o Ano Novo 17h antes do Brasil

Enquanto aqui no Brasil nós ainda estamos nos preparando para a chegada do Ano Novo , o ano de 2026 já está perto de começar em alguns países. Esse fenômeno acontece devido a Linha Internacional da Data, uma linha imaginária, situada no antimeridiano de Greenwich, que serve para marcar a passagem de data entre um dia e outro.

O primeiro lugar do mundo que comemora o Ano Novo é Kirimati, uma das 33 ilhas que compõem a República de Kiribati, localizada no Pacífico Central. Quando o país receber a chegada do novo ano, aqui no Brasil ainda será 7h da manhã, do dia 31 de dezembro (horário de Brasília).

Reprodução Instagram Ilha de Kiribati, localizada no Pacífico Central

Logo após Kirimati, as ilhas Chatham na Nova Zelândia são as segundas a celebrarem a chegada de 2026, por volta das 7h15 aqui no Brasil, seguidas das ilhas Tonga e Samoa, localizadas na Polinésia.

Divulgação Comemoração do Ano Novo na Nova Zelândia

A cidade de Auckland, na Nova Zelândia, a cerca de um hora de distância das ilhas Chatham, é a primeira metrópole a inaugurar o novo ano.

Sydney, na Austrália vira o ano às 10h da manhã, no horário do Brasil, com diferença de 14 horas à frente de Brasília. O local é conhecido pelo espetáculo de cores e por ser um dos primeiros lugares a iniciar a nova estação.

Reprodução Espetáculo de cores na virada de ano em Sydney, na Austrália

Divulgação Ano Novo no Brasil

Comparado ao fuso horário dos primeiros países que comemoram o Ano Novo, o Brasil celebra a virada 17 horas depois.

Último país a comemorar o Ano Novo

O último lugar habitado que comemora a passagem de ano são as ilhas Niue e Samoa Americana, no sudoeste de Kiribati, no Pacífico Sul.

No Brasil, seguindo o horário de Brasília, quando estamos acordando para comemorar o primeiro dia do ano, por volta das 8h, esses locais estarão recebendo 2026.

O mundo leva 33 horas inteiras para completar a virada do Ano Novo, do primeiro ao último ponto do planeta.