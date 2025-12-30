Joildo Santos Salário Mínimo 2026: valor sobe para R$ 1.621 a partir de 1º de janeiro

O governo federal bateu o martelo e oficializou o novo valor do salário mínimo para 2026. A partir de agora, o piso nacional será de R$ 1.621. A decisão já foi publicada no Diário Oficial da União.

Esse aumento representa um reajuste de 6,79% em relação ao valor anterior (R$ 1.518). A mudança impacta diretamente a vida de milhões de brasileiros, incluindo trabalhadores com carteira assinada, aposentados, pensionistas do INSS e beneficiários de programas sociais, como o BPC.

Quando o novo valor cai na conta?

É importante ficar atento às datas para não se confundir. O novo valor de R$ 1.621 entra em vigor oficialmente no dia 1º de janeiro de 2026.

No entanto, como o salário é pago referente ao mês trabalhado, você só receberá o valor reajustado no pagamento de fevereiro. Com essa atualização, os valores de referência para o trabalho ficam assim:

Valor diário: R$ 54,04

R$ 54,04 Valor por hora: R$ 7,37

Entenda como o cálculo foi feito

O valor não foi escolhido por acaso. Ele segue a política de valorização do salário mínimo retomada pelo governo Lula, que garante um aumento acima da inflação (ganho real). A conta soma a inflação do período (INPC) mais o crescimento da economia (PIB) de dois anos atrás.

Se a conta fosse seguida à risca, o valor iria para R$ 1.636. Porém, o governo precisou respeitar uma regra do novo arcabouço fiscal (lei de controle de gastos), que limita o ganho real a 2,5% acima da inflação. Por isso, o valor final fechou em R$ 1.621, garantindo aumento do poder de compra, mas dentro do teto de gastos permitido por lei.