Reprodução / Redes Sociais Laura Rebeca tinha 1 ano e 4 meses

A Polícia Civil do Distrito Federal instaurou um inquérito para investigar a morte de uma criança de 1 ano e 4 meses que aconteceu na tarde de quinta-feira (11), por volta das 16h30, em uma residência onde funciona uma creche, na cidade satélite de Ceilândia.

De acordo com informações da Polícia Militar, a criança estava com uma cuidadora e foi ela quem comunicou a mãe da menina, Stephanie Lorraine Ribeiro, que sua filha, Laura Rebeca Ribeiro dos Santos, estaria desacordada em um bebê conforto.

O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado por moradores para socorrer Laura Rebeca. Moradores disseram aos agentes que os médicos ficaram no local por cerca de 40 minutos tentando reanimar a criança. Apesar dos esforços da equipe, a criança morreu no local.

Entenda o caso

A mãe relatou à polícia que aquele era o primeiro dia da filha na creche e ela havia sido deixada por um responsável no local. A cuidadora informou à Polícia Militar que colocou Laura Rebeca para dormir sozinha em um quarto acomodada em um bebê conforto, e que estranhou a demora dela acordar. Quando foi verificar, percebeu que o cinto do equipamento estava enrolado no pescoço da criança.









Segundo a PM, nesse momento, o SAMU foi acionado imediatamente, e manobras de primeiros socorros foram iniciadas conforme orientação da equipe médica, por telefone. O do Batalhão de Policiamento Escolar(BPEsc) permaneceu no local até a chegada da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que encaminhou a ocorrência para a 24ª Delegacia de Polícia, responsável pelos procedimentos de investigação.

Segundo a Polícia Civil, a morte da criança ainda está indeterminada. Uma perícia criminal foi realizada no dia da ocorrência e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para exames periciais que irão fundamentar a causa da morte da criança.

Questionada pelo iG na tarde deste sábado (13), por e-mail, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal não se manifestou, ao menos até a publicação desta reportagem, a respeito do funcionamento da creche onde a criança morreu.