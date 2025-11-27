Instagram/Reprodução Oliver Archer conhece irmãos





Dias após ter reencontrado o pai, desaparecido há duas décadas, por acaso em um mercado, Oliver Archer, de 21 anos, encontrou pela primeira vez seus dois irmãos mais novos em um dia de atividades em Londres, Inglaterra.

O reencontro familiar, que incluiu um passeio por lojas, pizza e uma partida de boliche, foi registrado pelo jovem em suas redes sociais e marca um novo capítulo na reconstrução dos laços, segundo relatou ele.

O dia começou com Oliver indo ao encontro dos irmãos. Ele confessou sentir um pouco de nervosismo enquanto caminhava por um longo corredor do metrô, mas a ansiedade logo deu lugar à animação com o encontro.

Passeios pela capital



O grupo passou por uma loja da Zara, onde a irmã experimentou um perfume que, segundo ela, "cheirava a curry". Oliver aproveitou os momentos de descontração e brincou sobre o calçado escolhido pela irmã para visitar Londres: "Ela veio para Londres de chinelo".

A partida de boliche foi um dos momentos mais animados. Entre tentativas de acertar os pinos e brincadeiras sobre as jogadas, a interação foi marcada por um clima leve.

Em um momento, Oliver perguntou à irmã: "Como você avaliaria hoje, numa escala de 0 a 10?". A resposta foi positiva: "Muito bom". Apesar das brincadeiras, como ser chamada de "cabeça de vento" durante o jogo, a irmã confirmou que o dia havia sido agradável.

O dia com os irmãos terminou na estação de trem de Char Cross, de onde eles embarcaram para suas casas.

Quando questionado sobre como se sentia ao saber que agora tinha um irmão mais velho, o irmão mais novo brincou: "Nós não somos amigos". Apesar da piada, o encontro representou um passo significativo para Oliver, que, após duas décadas, não só reencontrou o pai como também ganhou uma irmã e um irmão, segundo relatou ele.

Encontro semanas antes com o pai

O reencontro com os irmãos é um desdobramento direto do encontro de Oliver com seu pai, ocorrido semanas antes. Na ocasião, após ouvir um homem falando turco em um mercado e notar coincidências, Oliver abordou o senhor.

A conversa confirmou que ele era o pai que Oliver procurava há vinte anos.





Criado apenas pela mãe, o jovem passou a infância tentando localizar o pai, que é natural de Istambul, na Turquia. Sobre a busca, Oliver havia declarado à BBC Londres: "Toda a minha vida quis conhecê-lo. Cheguei a um ponto em que aceitei que não o encontraria".

Após o primeiro contato, pai e filho mantiveram comunicação e já haviam se encontrado anteriormente para um almoço.