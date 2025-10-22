Reprodução Estrutura em Caraguatatuba deve integrar porto e rodovia

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou nesta terça-feira (21) o projeto do novo aeródromo de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo.

A obra, com investimento privado estimado em R$ 100 milhões, tem como objetivo criar um corredor logístico integrado ao Porto de São Sebastião e à Rodovia dos Tamoios, ampliando o transporte de passageiros e operações offshore na região.

O anúncio ocorreu durante uma solenidade que reuniu o prefeito de Caraguatatuba, Mateus Silva, o deputado federal Maurício Neves, além de empresários e autoridades locais.

O projeto prevê uma pista de pouso e decolagem de 880 metros, voltada à aviação geral, com capacidade para aeronaves de pequeno porte.

O aeródromo será equipado para operações por instrumentos (IFR - não precisão), o que permitirá pousos e decolagens com segurança mesmo em condições meteorológicas desfavoráveis.

A estrutura será especialmente voltada ao suporte de operações com helicópteros, atendendo à demanda das atividades em alto-mar na Bacia de Santos.

“ O aeroporto vai impulsionar o turismo de negócios e o turismo de lazer aqui na região, que tem um grande potencial turístico. Sabemos que, a cada quatro turistas que chegam a uma cidade, um novo emprego é gerado ”, afirmou Silvio Costa Filho.

O ministro destacou ainda o impacto social do projeto. “ Todos os programas sociais são importantes, mas o maior programa social do Brasil é o emprego e a renda, pois trazem dignidade. Estamos trabalhando para o crescimento da região, e obras como esta geram sonhos e oportunidades na vida das pessoas ”, acrescentou.

LEIA TAMBÉM: Bombeiros resgatam saruê com filhotes em escola de Caraguatatuba

Integração logística

Localizado de forma estratégica, o novo aeródromo será interligado à Rodovia dos Tamoios, aos contornos Norte e Sul e ao Porto de São Sebastião, que também recebeu novos investimentos anunciados pelo ministério.

Essa integração criará um corredor multimodal, capaz de reduzir custos logísticos, melhorar a mobilidade de mercadorias e passageiros e atrair novos empreendimentos ao Litoral Norte paulista.





O projeto encontra-se em fase de licenciamento e, segundo a empresa responsável, as obras devem ser concluídas até janeiro de 2027.