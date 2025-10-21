Reprodução/freepik Mosquitos são encontrados na Islândia.

Pela primeira vez, mosquitos foram encontrados na Islândia, um dos poucos lugares do planeta que, até então, permanecia sem a presença do inseto.

A descoberta foi relatada pelo entusiasta de instetos Björn Hjaltason, que encontrou um exemplar em 16 de outubro e compartilhou a descoberta em um grupo no Facebook. As informações são da ABC News.

A Islândia era uma das poucas regiões com clima frio demais para a sobrevivência de mosquitos, devido à ausência de água parada e temperaturas adequadas para a reprodução. No entanto, o país está aquecendo quatro vezes mais rápido que o restante do hemisfério norte, segundo a World Weather Attribution, o que pode ter possibilitado a chegada da espécie.

De acordo com a ABC News, o entomologista Matthías Alfreðsson, do Instituto de Ciências Naturais da Islândia, confirmou que três mosquitos (duas fêmeas e um macho) foram encontrados no país. Eles estavam em cordas embebidas em vinho tinto, usadas para atrair mariposas. Os insetos pertencem à espécie Culiseta annulata, comum no Reino Unido e em outras regiões frias do hemisfério norte.





Conforme o National Institute of Health, a Culiseta annulata é uma espécie tolerante ao frio e costuma se reproduzir em recipientes artificiais como baldes, pneus, barris de chuva - lembra o modo de reprodução do Aedes aegypti - o que facilita sua expansão para novas áreas.

Com o surgimento de mosquitos na Islândia, a Antártida passa a ser o único lugar livre da espécie, segundo a World Population Review.

O professor associado do Departamento de Biologia Integrativa da Universidade do Sul da Flórida, Ryan Carney, alertou que o aquecimento global está ampliando o alcance dos mosquitos e aumentando a incidência de doenças transmitidas por eles, como dengue e malária.

De acordo com a American Mosquito Control Association, mais de 1 milhão de pessoas morrem todos os anos em todo o mundo devido a doenças transmitidas pela espécie.