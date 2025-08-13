Governo de SP Estações da CPTM têm imunização gratuita em agosto

Sete estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ( CPTM) vão oferecer, até o fim do mês, vacinação gratuita contra o sarampo.

Na Zona Leste de São Paulo, as estações Itaim Paulista, São Miguel Paulista, Guaianases, Comendador Ermelino e Jardim Romano participam da ação. No centro da cidade, é possível se vacinar no Brás, e, na Zona Norte, na estação Vila Aurora.

A imunização está disponível para quem não se vacinou ou tem o esquema incompleto. Podem receber a vacina bebês a partir dos seis meses de idade, crianças, adolescentes e adultos de até 59 anos.

Para participar, é necessário apresentar um documento de identificação. A campanha é fruto de uma parceria entre o governo estadual e a Secretaria Municipal da Saúde ( SMS/SP).

Veja datas e horários da vacinação em cada estação da CPTM:

Zona Norte

Estação Vila Aurora (Linha 7-Rubi)

Data: até esta quinta-feira (14)

Horário: das 9h às 16h

Zona Leste

Estações de Guaianases (Linha 11-Coral) e Itaim Paulista, São Miguel Paulista, Comendador Ermelino e Jardim Romano (todas da Linha 12-Safira)

Datas: segundas-feiras (18 e 25 de agosto), quartas (13, 20 e 27 de agosto) e sextas (15, 22 e 29 de agosto)

Horário: sempre das 9h às 19h

Centro

Estação do Brás (linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira)

Datas: de 11 a 29 de agosto, exceto fins de semana

Horário: das 9h às 16h







