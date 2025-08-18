Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta segunda-feira (18) que a Rússia realizou um ataque "cínico" contra o país para sabotar sua reunião com o presidente dos Estados Unidos , Donald Trump, sobre a guerra.

Em publicação no X, Zelensky afirma que o último bombardeio russo contra a cidade de Kharkiv foi um ataque "demonstrativo e cínico".

“Este foi um ataque russo demonstrativo e cínico. Eles estão cientes de que uma reunião está ocorrendo hoje em Washington para tratar do fim da guerra”, escreveu.

O presidente ucraniano adicionou que "Putin cometerá assassinatos demonstrativos para manter a pressão sobre a Ucrânia e a Europa, bem como para humilhar os esforços diplomáticos. É exatamente por isso que estamos buscando ajuda para pôr fim às mortes" .

Zelensky cita as ofensivas na região de Zaporizhzhia, que deixaram ao menos três mortos e 20 feridos, e em Odessa, onde as forças russas miraram as instalações da SOCAR, estatal petrolífera do Azerbaijão que opera cerca de 60 postos de combustíveis na Ucrânia.

Encontro com Trump

O líder ucraniano e outros representantes europeus se reúnem hoje com Trump na Casa Branca para discutir um acordo de paz. Autoridades do Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Finlândia, União Europeia e Otan devem apoiar a Ucrânia, em meio a temores de que o presidente pressione Kiev a aceitar termos favoráveis a Moscou.

Trump recebe Zelensky às 14h15 e, em seguida, se encontra com todos os líderes às 16h, no Salão Leste da Casa Branca. A expectativa é evitar que ocorra outro encontro desajeitado entre os presidentes da Ucrânia e dos EUA, como o ocorrido no início do ano.


Na sexta-feira (15), o presidente americano recebeu Putin no Alasca e afirmou que um acordo deve ser selado para encerrar a guerra, que completou três anos e meio.

