TV Super Canal/Reprodução Brigas e tumultos foram registrados durante a Festa do Queijo 2025





Brigas e tumultos foram registrados durante a Festa do Queijo 2025, realizada no fim de semana em Ipanema, no Vale do Rio Doce (MG), segundo vídeos compartilhados nas redes sociais. As informações são da TV Super Canal.





As imagens mostram momentos de confusão em meio ao público, com pessoas trocando socos e chutes, gritaria e correria.

Em um dos registros, duas mulheres se agridem fisicamente até a chegada de seguranças.

Até o momento, não há dados oficiais sobre feridos ou detenções. A organização do evento e as autoridades locais não se manifestaram sobre os episódios.

O Portal iG entrou em contato com a Prefeitura de Ipanema, realizadora do evento, e com a Polícia Militar de Minas Gerais para posicionamento oficial sobre o ocorrido, mas até a data de publicação desta matéria não obteve resposta.





Atrações e programação técnica



A programação oficial da 15ª edição da Festa do Queijo aconteceu do dia 23 a 27 de julho.

O evento contou com a participação do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), que realizou a inspeção do maior queijo Minas Padrão do mundo, que era previsto a ultrapassar três toneladas neste ano. Em 2024, a peça pesou 2.870 quilos.

Além do tradicional queijo gigante, a edição 2025 da festa também apresenta o maior pão de queijo, o maior doce de leite, a maior queimadinha e, pela primeira vez, a maior muçarela do mundo, elaborada sob inspeção federal.

A gastronomia do evento reúne pratos típicos mineiros, como o frango com quiabo, e receitas internacionais, como uma paella especial.

Uma réplica em madeira do queijo gigante foi montada para que os visitantes possam visualizar as proporções do símbolo do evento.