Reprodução Prefeito do México se casa com jacaré em vídeo





No sul do México, uma cerimônia incomum ganhou repercussão após ser registrada em vídeo: o prefeito de San Pedro Huamelula, Daniel Gutierrez Pena, se casou simbolicamente com um jacaré fêmea. A tradição, que remonta a mais de dois séculos, é celebrada anualmente com o objetivo de garantir fartura e harmonia para a comunidade local.





“Este casamento é o momento mais importante das festividades em homenagem ao nosso santo padroeiro. Ele representa a aliança entre dois povos. É algo único no mundo”, declarou o prefeito durante o evento, realizado no dia 30 de junho.

Na encenação do ritual, o réptil veste trajes de noiva e simboliza a princesa Huave, figura central em uma antiga lenda indígena. Segundo a história, a união entre a princesa Huave e o rei Chontal (papel representado pelo prefeito) teria encerrado um conflito entre seus povos ancestrais.





Durante a celebração, o animal, que tem a boca amarrada por segurança, é tratado com reverência. Batizada de Miguelana Estela del Mar Zavaleta Ramirez, a jacaré foi carregada pelas ruas e até dançou nos braços do “noivo”, que selou o matrimônio com um beijo cerimonial.

A tradição é levada a sério pelos moradores da pequena cidade no estado de Oaxaca. Em 2023, o então prefeito Víctor Hugo Sosa também cumpriu o ritual. O casamento com o jacaré é considerado um símbolo de fertilidade, abundância e conexão entre as culturas indígenas da região.