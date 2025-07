Reprodução/ Serviço Nacional de Parques Vulcão Iliamna no Parque Nacional e Reserva do Lago Clark, no Alasca.









O vulcão Iliamna, localizado no sul do Alasca, Estados Unidos, voltou a chamar a atenção de cientistas após apresentar sinais de atividade sísmica, mesmo após mais de 100 anos sem uma erupção confirmada.

Segundo os especialistas da NASA e do Observatório de Vulcões do Alasca (AVO), o vulcão pode estar prestes a entrar em erupção — embora também exista a possibilidade de que os tremores estejam relacionados a uma nova avalanche, fenômeno que é comum na região. As informações são do portal ABC News .

O aumento da atividade foi registrado no dia 15 de junho, quando uma série “quase contínua” de tremores sísmicos foi detectada ao longo de várias horas. Os dados apontam para um padrão semelhante ao observado em ocasiões anteriores em que ocorreram grandes deslizamentos de rocha e gelo. O satélite Landsat 8, por meio do sensor Operational Land Imager, captou uma imagem do vulcão dias antes, em 10 de junho, quando a movimentação ainda não havia se intensificado.

Apesar de sua última erupção confirmada ter ocorrido em 1867 - ou seja, há 158 anos, o Iliamna apresenta, com alguma regularidade, eventos de emissão de vapor e avalanches que podem ser confundidos com sinais eruptivos.

De acordo com os registros do Serviço Nacional de Parques dos EUA (NPS), houve relatos de emissão de cinzas leves nos anos de 1876, 1933, 1941 e 1947. Outros episódios, como uma possível liberação de fumaça em 1956 e colunas de vapor em 1958, também foram registrados, mas sem confirmação oficial.





O vulcão, situado nas Montanhas Chigmit, dentro da Reserva e Parque Nacional do Lago Clark, é composto por uma base de granito jurássico e o pico é coberto por neve e geleiras. Essa combinação de calor vulcânico e instabilidade geológica torna o Iliamna propenso a deslizamentos, o que justifica o monitoramento constante por parte de vulcanólogos.

Apesar de sua localização, o Iliamna representa um risco potencial para diversas comunidades situadas em um raio de até 320 quilômetros, como Pedro Bay, Port Alsworth e Anchorage. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) mantém o nível de alerta do vulcão em “normal”, mas a situação permanece sob observação. Ao todo, o Observatório do Alasca monitora 52 vulcões ativos no estado, incluindo o Redoubt — vizinho mais ativo do Iliamna.