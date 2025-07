USGS/Reprodução Vulcão Kilauea

O vulcão Kīlauea, localizado na Ilha Grande do Havaí, voltou a entrar em erupção nesta quarta-feira, 9 de julho, produzindo um espetáculo impressionante — e perigoso. A atividade vulcânica começou por volta das 4h10 da manhã (horário local) e se estendeu por cerca de nove horas, com fontes de lava que atingiram até 365 metros de altura, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O episódio ocorreu dentro da cratera Halemaʻumaʻu, no Parque Nacional dos Vulcões do Havaí. Embora não haja registros de danos materiais ou evacuações, o serviço de alerta elevou o nível de alerta para “Watch” e o código de aviação para “laranja”, por conta do risco de cinzas vulcânicas no espaço aéreo.

Além da lava, a erupção liberou grandes quantidades de dióxido de enxofre — cerca de 75 mil toneladas por dia — e materiais vulcânicos como os chamados “cabelos de Pele”, filamentos de vidro vulcânico que podem causar irritações respiratórias e oculares. A Defesa Civil do Havaí emitiu alerta para possíveis quedas de cinzas na região da rodovia Highway 11, recomendando que motoristas evitem o local.

O vulcão Kīlauea é um dos mais ativos do planeta e protagoniza episódios frequentes como este. Este já é o 28º evento eruptivo recente registrado desde que o vulcão retomou sua atividade constante em 2020.

Durante a erupção, instrumentos de rastreio detectaram deflação súbita do solo, indicando esvaziamento e possível recarga da câmara magmática. O tremor sísmico associado à erupção diminuiu por volta das 13h20 (hora local), sinalizando o fim do episódio. Ainda assim, os especialistas continuam monitorando a área com atenção, já que novas erupções podem ocorrer a qualquer momento.

Apesar do risco, o Parque Nacional dos Vulcões permanece aberto, com algumas áreas restritas ao público. As autoridades reforçam que, embora visualmente impressionante, a erupção exige cautela, uso de máscaras e respeito aos limites estabelecidos.