Reprodução PM compartilhava viagens nas redes sociais

O policial militar Ronie Peter Fernandes da Silva foi preso nesta terça-feira (16) sob a suspeita de chefiar um esquema de agiotagem no Distrito Federal. O militar e outras seis pessoas foram alvo da operação S.O.S Malibu, deflagrada hoje.

Os investigadores suspeitam que Ronie e as outras seis pessoas presas movimentaram cerca de R$ 8 milhões em empréstimos e extorsão nos últimos seis meses. As informações são do G1.

Foram expedidos 15 mandados judiciais em Vicente Pires, Taguatinga e também em São Paulo. A PM apreendeu o bloqueio de sete contas bancárias onde a quantia estava guardada. Uma pessoa ainda está foragida.

Nas redes sociais, Ronie ostentava uma vida de luxo. Os carros que apareciam nas fotos foram apreendidos, e estão avaliados em cerca de R$ 3 milhões. O salário do policial na corporação é de R$ 8 mil.

Ele também compartilhava fotos de viagens a destinos como Dubai e Ilhas Maldivas, considerado o mais caro do mundo, em barcos, e aviões particulares. Praias e restaurantes finos faziam parte dos roteiros.