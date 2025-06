Redes sociais Corpo de mulher é encontrado no Porto

Na manhã da última terça-feira, 24 de junho de 2025, foi localizado o corpo de uma mulher nas águas do rio Douro, junto à margem direita da ponte situada na cidade do Porto. O alerta foi recebido pelas autoridades às 06h37, mobilizando imediatamente equipas da Autoridade Marítima Nacional, Polícia Marítima do Douro, Bombeiros Sapadores do Porto, INEM e Polícia Judiciária para o local.

Ao chegarem no local, os serviços de emergência procederam à retirada do corpo, que foi confirmado como óbito no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto, onde estão a ser realizados os exames necroscópicos necessários para determinar as causas da morte.

Até ao momento, as autoridades ainda não divulgaram informações relativas à identificação oficial da mulher, que permanece sob investigação. A Polícia Judiciária lidera o inquérito, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias que levaram a este trágico acontecimento e confirmar a identidade da vítima.

Foi igualmente ativado o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima, para prestar apoio psicológico a familiares, amigos e eventuais testemunhas, demonstrando a preocupação das entidades competentes em minimizar o impacto emocional decorrente do incidente.

O rio Douro, que atravessa a cidade do Porto, é uma zona de grande relevância económica e turística em Portugal, contando com movimentação intensa de embarcações comerciais, de lazer e centenas de visitantes diários, especialmente nas áreas ribeirinhas. Segundo dados da Autoridade Marítima Nacional, a região regista uma média anual de 15 a 20 incidentes relacionados a quedas ou acidentes em águas interiores, com uma proporção significativa de ocorrências envolvendo vítimas fatais ou desaparecimentos no rio.

A segurança no Douro tem sido reforçada nos últimos anos, com a implementação de medidas como a instalação de câmeras de vigilância, patrulhas regulares da Polícia Marítima e campanhas de sensibilização sobre os riscos associados às margens do rio, principalmente em zonas de maior circulação de turistas. Contudo, ainda são necessários esforços para garantir a proteção efetiva da população e prevenir novos incidentes.

As autoridades locais apelam à colaboração da população para que reporte qualquer informação ou comportamento suspeito que possa contribuir para o esclarecimento do caso, sempre respeitando a privacidade e o sofrimento dos envolvidos.

A investigação segue em curso, e o compromisso das entidades é manter a comunidade informada com atualizações oficiais assim que novas informações forem disponibilizadas.