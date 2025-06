Reprodução/ Redes Sociais Juliana Marins













O corpo da publicitária brasileira Juliana Marins, de 26 anos, será retirado ao amanhecer desta quarta-feira (25), no horário da Indonésia, do penhasco onde foi localizado no Monte Rinjani.

A informação foi confirmada pelo chefe da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia (Basarnas), Marechal do Ar TNI Mohammad Syafii, durante coletiva de imprensa transmitida nesta terça-feira (24) pela KompasTV.

Segundo Syafii, equipes de resgate conseguiram alcançar a jovem a cerca de 600 metros de profundidade, após uma operação que envolveu sete socorristas e se estendeu por horas. O corpo foi encontrado por volta das 18h (horário de Brasília) e, após avaliação, os socorristas constataram a ausência de sinais vitais.

A decisão de adiar a remoção para a manhã seguinte se deu devido às más condições climáticas e à baixa visibilidade no local. “Por segurança, a equipe optou por iniciar o içamento às 6h de quarta-feira (horário local), quando as condições devem estar mais favoráveis” , afirmou o comandante.





Juliana desapareceu no último sábado (21), durante uma trilha em direção ao cume do Monte Rinjani, na ilha de Lombok. Ela teria escorregado e caído em um desfiladeiro a cerca de 1 km do caminho principal da trilha. Após quatro dias de buscas intensas, seu corpo foi localizado na manhã desta terça (24).

Após o resgate, o corpo será transportado até o posto de atendimento de Sembalun e, em seguida, levado por aeronave ao Hospital Bayangkara, onde passará por procedimentos legais e diplomáticos antes do traslado ao Brasil.

Juliana estava em viagem pela Ásia desde fevereiro e já havia visitado Filipinas, Vietnã e Tailândia. A morte de Juliana causou comoção entre amigos e familiares, que acompanharam com apreensão os dias de buscas.