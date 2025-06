Reprodução/redes sociais Balão pegou fogo no ar na manhã deste sábado (21)





















A queda do balão em Santa Catarina poderia ter resultado em um número maior de mortes se muitas pessoas não tivessem pulado. A Polícia Civil afirmou, em entrevista para a imprensa local, que vários ocupantes saltaram a pedido do piloto.



Quando elas deixaram o balão, ele ficou mais leve e começou a subir, mas não tinha sustentação e despencou. Até o momento, oito mortes foram confirmadas.









''Segundo relatos do piloto, que é um dos sobreviventes, acabou iniciando uma chama no interior do cesto. Então ele começou a baixar o balão, quando o balão estava bem próximo ao solo, ele ordenou para que as pessoas pulassem do cesto. Os passageiros começaram a pular. Algumas não conseguiram pular, o fogo começou a aumentar as chamas, e as que pularam, então, pelo peso, o balão acabou subindo. O balão acabou subindo e acabou caindo, depois por falta de sustentação'', disse o delegado Tiago Lemos ao Portal Agora.





O acidente foi manhã deste sábado (21), em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina.

Durante o voo, um incêndio teve início ainda no ar, provocando pânico a bordo.

O fogo teria começado em um maçarico auxiliar, responsável por acionar a chama do balão principal.