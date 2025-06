Reprodução/ CCR ViaSul Tráfego rodoviário













O feriado prolongado de Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira (19), deve intensificar o fluxo de veículos nas principais rodovias federais e estaduais do Brasil.

A movimentação começa a ganhar força já a partir desta quarta-feira (18) e seguirá intensa até o domingo (22), exigindo atenção redobrada dos motoristas que planejam viajar nos próximos dias.

Concessionárias como a CCR RioSP, CCR AutoBAn, CCR PRVias, EPR Via Mineira e Via 040, além da Polícia Rodoviária Federal( PRF), anunciaram operações especiais com reforço de equipes de atendimento e monitoramento. O objetivo é garantir a segurança viária, prevenir acidentes e coibir infrações nas estradas durante o período de alta demanda.

Operação Corpus Christi da PRF

A Polícia Rodoviária Federal dará início à Operação Corpus Christi a partir de quarta-feira (18), intensificando a fiscalização nas rodovias federais do Rio de Janeiro e demais estados do país. A operação segue até o domingo (22), com foco na redução de acidentes, combate ao crime e segurança dos motoristas.

Durante o período, haverá reforço no número de agentes, viaturas e pontos de controle, especialmente na Baixada Fluminense, Região Metropolitana e interior fluminense. As ações incluem:

Fiscalização de velocidade

Testes de alcoolemia

Uso do cinto de segurança

Repressão a ultrapassagens proibidas

Monitoramento de pontos com maior índice de acidentes





Além do foco na segurança viária, a PRF também reforçará o combate a crimes como tráfico de drogas, contrabando e roubo de cargas, com vigilância mais rígida em áreas de maior vulnerabilidade.

Via Dutra e Rio-Santos (CCR RioSP)

A CCR RioSP estima um tráfego superior a 1,7 milhão de veículos na Via Dutra (BR-116) e na Rio-Santos (BR-101). O pico de saída está previsto para a manhã de quinta-feira (19), com aproximadamente 270 mil veículos. No retorno, cerca de 256,8 mil veículos devem circular no domingo (22).

Horários de pico – Via Dutra:

Quarta (18/06): SP: das 19h às 3h | RJ: das 15h às 23h

Quinta (19/06): SP: das 8h às 14h | RJ: das 6h às 17h

Domingo (22/06): SP: das 10h às 14h e das 19h às 3h (segunda) | RJ: das 7h às 23h



Horários de pico – Rio-Santos (BR-101):

Quarta (18/06): das 18h às 23h

Quinta (19/06): das 9h às 15h

Domingo (22/06): das 8h às 20h

Sistema Anhanguera-Bandeirantes (CCR AutoBAn) – SP

Na região de Campinas e interior paulista, a CCR AutoBAn projeta a circulação de cerca de 930 mil veículos nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes durante o feriado.

Previsão dos horários de maior movimento:

Quarta (18/06): das 16h às 20h

Quinta (19/06): das 9h às 13h

Domingo (22/06): das 15h às 22h

BR-040 (Rio–Brasília) – EPR Via Mineira e Via 040

As concessionárias da BR-040 preveem um crescimento de até 8% no volume de tráfego ao longo do feriado, especialmente entre as regiões de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Previsão dos horários de maior movimento:

Quarta (18/06): das 10h às 21h

Quinta (19/06): das 6h às 17h

Domingo (22/06): das 10h às 21h

BR-116 – Sul e Nordeste

Em trechos da BR-116 que cortam os estados do RS, PR, SC e BA, o movimento também será intenso. As concessionárias esperam maior fluxo na tarde de quarta (18), manhã de quinta (19) e noite de domingo (22).

Previsão dos horários de maior movimento:

Quarta (18/06): das 10h às 21h

Quinta (19/06): das 6h às 17h

Domingo (22/06): das 10h às 21h









BRs do Paraná – CCR RodoNorte e CCR PRVias

A CCR PRVias prevê a passagem de mais de 330 mil veículos pelas rodovias sob sua administração no Paraná. As concessionárias alertam para trechos com obras em andamento e recomendam o uso de aplicativos de tráfego para rotas alternativas.

Previsão dos horários de maior movimento:

Quarta (18/06): das 8h às 22h

Quinta (19/06): das 6h às 14h

Domingo (22/06): das 10h às 20h



BR-101 – Litoral do Sudeste ao Nordeste

A BR-101, que liga diversos estados litorâneos do país, também terá tráfego intenso, especialmente nos trechos do Sudeste e Nordeste. O aumento de fluxo é esperado por causa do deslocamento para áreas de praia e turismo rural.

Horários de maior movimento – BR-101:

Quarta (18/06): das 18h às 23h

Quinta (19/06): das 9h às 15h

Domingo (22/06): das 8h às 20h

Orientações da PRF aos motoristas:

Planejarem a viagem com antecedência e evitarem horários de pico;

Verificarem as condições do veículo, incluindo pneus, freios e iluminação;

Respeitarem os limites de velocidade e sinalização;

Não combinarem direção com consumo de álcool.



Em caso de emergências nas rodovias federais, o motorista pode entrar em contato com a PRF pelo número 191.