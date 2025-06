Ben Moreland/Unsplash Japão bloqueia produtos de Goiás e Mato Grosso após surto confirmado





O Japão suspendeu temporariamente, nesta terça-feira (17), as importações de carne de aves dos municípios de Santo Antônio da Barra(GO) e Campinápolis(MT), além de ovos férteis e pintos de um dia oriundos de todo o território dos estados de Goiás e Mato Grosso.

A medida foi tomada após a confirmação de focos de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em aves domésticas, de subsistência, e segue o protocolo de regionalização firmado entre os dois países.

Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a decisão não afeta a comercialização de produtos avícolas com os demais estados brasileiros, e tanto o consumo interno quanto as exportações permanecem seguros.

Casos em Goiás e Mato Grosso

Em Santo Antônio da Barra, Goiás, mais de 100 galinhas criadas para consumo próprio morreram por gripe aviária, segundo a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa).

O caso foi confirmado no sábado (14), após análises do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA), do Mapa.

A suspeita foi comunicada no dia 09 de junho, depois que aves apresentaram sintomas como apatia, secreção nasal, dificuldade para respirar, diarreia e inchaço no rosto.

Cerca de 80 aves foram sacrificadas e a propriedade foi imediatamente embargada.

Já em Campinápolis, Mato Grosso, a confirmação da presença do vírus Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) ocorreu no sábado (07).

Foi o quarto caso registrado em criações domésticas no Brasil. O local também foi interditado e passou a ser monitorado por equipes sanitárias.



Medidas de contenção e vigilância

Para evitar a propagação da doença, autoridades instalaram um Centro de Operações de Emergência Zoossanitária (Coezoo) em Goiás, responsável pelas ações de campo em cerca de 180 propriedades.

Entre as medidas adotadas estão a suspensão de atividades nas áreas afetadas, barreiras sanitárias, desinfecção de veículos e proibição de feiras e exposições com aves vivas.

Segundo a Agrodefesa, o plano de contingência inclui vigilância em um raio de 10 quilômetros ao redor dos focos, com controle do trânsito de aves e orientação à população sobre prevenção e notificação de casos suspeitos.





Exportações e consumo permanecem seguros

Apesar da suspensão imposta pelo Japão, o Ministério da Agricultura já havia informado que os casos envolvem apenas aves de subsistência e que granjas comerciais não foram atingidas.

“O consumo e a exportação de carne de aves e demais produtos avícolas brasileiros permanecem seguros”, afirmou o Mapa em nota.

O presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos, reforçou que o consumo de carne de frango e ovos segue seguro, desde que não haja contato direto com aves doentes. “ Mesmo sendo um caso isolado, a confirmação reforça a importância de intensificar as medidas de contenção e vigilância ”, disse.