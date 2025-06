FreePik Chuva forte









O tempo no Rio Grande do Sul deve mudar bastante devido a chegada de inconsistências no clima que devem se intensificar ao longo da semana. A baixa pressão combinada com o fluxo de umidade vindo do Norte do país favorece a formação de nuvens carregadas, capazes de provocar chuva forte, raios, rajadas de vento e até granizo em diversas regiões do estado.

Oeste e Noroeste já sentem os primeiros impactos

Cidades do Oeste e do Noroeste, como São Borja, já registraram chuva intensa durante a tarde de segunda (16). Em Livramento, uma célula de tempo severo provocou temporal e tempestade de granizo na fronteira com o Uruguai. A tendência é de que a instabilidade se desloque para o Centro, Norte e Campanha ao longo da noite e madrugada, atingindo também a Região Metropolitana de Porto Alegre nas primeiras horas desta terça-feira (17).

Na capital, que teve uma segunda-feira (16) ensolarada e com temperaturas elevadas — com máximas próximas a 26°C no Vale do Taquari —, a expectativa é de virada no tempo logo no início da manhã, com pancadas de chuva e céu encoberto.

Risco de temporais e granizo

A terça-feira (17) será marcada por variações no clima em todo o estado. As chuvas podem ser localmente fortes, principalmente no Oeste, Centro e Sul, com acumulados que variam entre 50 mm e 100 mm em diversas localidades, podendo chegar a 150 mm em pontos isolados. Há um alerta para o risco de temporais, com destaque para a ocorrência de granizo, devido à atuação de uma corrente de jato em baixos níveis da atmosfera, que transporta ar quente e favorece a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical.

Apesar do tempo nublado, o sol é esperado, especialmente na Metade Norte, onde o ar quente segue presente e mantém as temperaturas mais elevadas. Ainda na terça-feira, há risco de vento Norte seco e quente com rajadas fortes e isoladas, principalmente na região de Santa Maria e no Oeste gaúcho, em consequência da corrente de jato em baixos níveis (JBN).

Instabilidade persiste

Na quarta-feira (18), o tempo segue instável. A frente fria avança lentamente e permanece sobre o estado, mantendo o risco de chuva forte em várias regiões, com acumulados entre 50 mm e 100 mm, especialmente no Oeste e na faixa central. As áreas mais ao Norte devem ter precipitação menos intensa.





A quinta-feira (19) deve ter chuva mais concentrada na Metade Norte e no Centro do estado, enquanto a Metade Sul tende a ter tempo mais firme. Em alguns setores da Metade Norte, a chuva pode ser moderada a forte.

Nova onda de chuva forte no Leste e Nordeste

Na sexta-feira (20), uma nova área de baixa pressão reforça as condições adversas, especialmente no Centro, Leste e Nordeste do Rio Grande do Sul. Nesses pontos, os volumes de chuva serão mais expressivos, com ventos moderados a fortes. A expectativa é de que o tempo firme volte ao estado no sábado (21), com a entrada de ar seco e frio.

Segundo modelos meteorológicos, os maiores acumulados da semana devem se concentrar entre o Oeste, Centro, Noroeste e entorno da Lagoa dos Patos. Nestas áreas, os volumes podem variar entre 100 mm e 200 mm, com marcas que, pontualmente, ultrapassam os 250 mm.

A população deve ficar atenta aos avisos da Defesa Civil e acompanhar a evolução das condições meteorológicas, já que os volumes previstos podem provocar alagamentos, transbordamentos de rios e transtornos à mobilidade em áreas urbanas e rurais.