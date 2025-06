Bruno Peres/Agência Brasil Novas funcionalidades do Pix começam a operar nesta segunda-feira (16)













A partir de segunda-feira (16) entra oficialmente em vigor o Pix Automático, uma nova funcionalidade do sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central.

A proposta é facilitar a vida dos brasileiros que precisam realizar pagamentos recorrentes, como mensalidades escolares, contas de consumo, assinaturas de serviços digitais, planos de saúde, academias e outras cobranças frequentes.



Com o Pix Automático, o pagamento dessas despesas poderá ser feito diretamente no aplicativo da instituição financeira ou no sistema da empresa recebedora.



Segundo o Banco Central, a nova função foi desenvolvida para atender pessoas físicas e empresas. Um dos l benefícios é não precisar autorizar manualmente cada pagamento todo mês.

Já para os prestadores de serviço, a expectativa é que o recurso reduza atrasos e aumente a eficiência das cobranças.





Como vai funcionar?

Ao contratar um serviço que ofereça o Pix Automático, vai ser enviada uma solicitação de autorização em aplicativo bancário. Após aprovar, os pagamentos ocorrerão automaticamente na data combinada, sem necessidade de ação adicional.

Ainda assim, o consumidor mantém o controle da autorização — podendo pausar, cancelar ou ajustar os valores sempre que desejar.

O Banco Central disponibilizou uma página oficial com todas as informações sobre o funcionamento da nova modalidade. Nela, é possível acessar detalhes técnicos, perguntas frequentes e o cronograma de adesão para instituições financeiras e empresas.