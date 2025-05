Reprodução/X X apresenta instabilidade na manhã deste sábado (24)





A rede social X, antigo Twitter, apresentou instabilidade na manhã deste sábado (24) e deixou usuários sem acesso às publicações e perfis. Apesar da página carregar, nenhuma postagem era exibida, no lugar, surgia apenas uma mensagem de erro genérica.

O problema começou por volta das 9h da manhã, segundo relatos publicados em outras redes. No site Downdetector, que monitora falhas em serviços online, o X recebeu mais de 1,3 mil notificações no Brasil por volta das 9h45 (horário de Brasília).

Entre os principais problemas relatados estavam falhas no aplicativo para celular, dificuldade para fazer login e problemas na conexão com o servidor. Na versão americana da plataforma, o número de reclamações foi ainda maior: quase 20 mil usuários relataram erros similares.

Essa não é a primeira vez que o X apresenta falhas desde que passou por mudanças na administração e estrutura técnica. Nos últimos meses, usuários têm relatado interrupções ocasionais no funcionamento da rede, que afetam tanto o carregamento de conteúdos quanto o uso de ferramentas básicas, como buscas e notificações.

A instabilidade também gerou reações nas redes concorrentes, com piadas e reclamações no Threads, no Instagram e até no TikTok, onde a hashtag “#TwitterDown” voltou a circular entre os tópicos mais comentados.