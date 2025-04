KTRK/Reprodução Passageiros de voo da Southwest são evacuados após incêndio no motor forçar retorno do avião





Um voo da Southwest Airlines foi evacuado na quinta-feira (17) em Houston quando um incêndio no motor obrigou o avião a retornar ao Aeroporto Hobby às 11h15. As informações são do jornal Independent.

O voo tinha acabado de decolar com destino a Cabo San Lucas, no México, segundo o Corpo de Bombeiros de Houston.

Segundo o Independent, logo após o pouso, as equipes consegui­­ram extinguir as chamas no motor e conter um foco em um trecho de grama ao lado da pista, informou o Corpo de Bombeiros em comunicado.

Situação dos passageiros

Nenhum dos 134 passageiros ficou ferido.

A tripulação auxiliou na evacuação pelo taxiamento da pista, conforme e‑mail da Administração Federal de Aviação (FAA), e manteve a calma durante todo o procedimento, afirmou a Southwest Airlines em nota.





Investigação e reacomodação

A FAA investiga as causas do incêndio no motor, enquanto a companhia aérea trabalha para reacomodar todos os passageiros em outros voos para o destino final no México.