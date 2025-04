Reprodução/redes sociais O funcionário da companhia aérea que foi esfaqueado, antes de acertar o sequestrador com um tiro





Um homem armado com uma faca sequestrou um avião da Tropic Air, com outros 13 passageiros, em Belize, na América Central, nesta quinta-feira (17).

Ele teria sido morto a tiros, após o pouso da aeronave, por um dos funcionários da empresa aérea que estava a bordo, de acordo com o portal Belize News Network.

Autoridades locais afirmaram que um Cessna Grand Caravan da Tropic Air partiu da cidade de Corozal, às 8h17 (11h17 horário de Brasília), rumo a Belize City.

Pouco tempo após a decolagem, o piloto mandou uma mensagem de emergência para a torre de controle.

De acordo com a polícia local, o homem seria Akinyela Sawa Taylor, 49, um cidadão americano de St. Louis e veterano militar, que exigia ser levado para fora do país.

Ainda segundo informações do portal Belize News Network, ele chegou a esfaquear o piloto Howell Grange e um funcionário da companhia aérea, Jair Catañeda, que atirou e matou o sequestrador, após o pouso do avião.

Uma terceira pessoa teria sido esfaqueada.

Imagens do site de monitoramento aéreo FlightRadar24 mostram a aeronave dando diversas voltas sobre o território do país. O avião pousou duas horas depois no Aeroporto Internacional Philip S.W. Goldson, na Cidade de Belize, quase sem combustível.

O piloto e o funcionário da empresa foram encaminhados para um hospital da região e estão em estado crítico.

O caso está sendo investigada pelas autoridades policiais de Belize.