Confira a previsão do tempo para hoje





Uma massa de ar frio se aproxima do Rio Grande do Sul nesta sexta‑feira (18), provocando instabilidade com chuva irregular e aumento da nebulosidade antes da queda acentuada das temperaturas.

O país segue com probabilidade de chuva isolada em Boa Vista (RR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Salvador (BA) e Vitória (ES).

Há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Macapá (AP), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA) e São Paulo (SP).

Em Aracaju (SE), Natal (RN), Recife (PE) e Teresina (PI) não chove, mas há possibilidade de céu nublado.





Alertas do INMET

O INMET emitiu dois alertas amarelos, de perigo potencial para chuvas intensas, foi emitido para sexta-feira (18). Ocorrerão chuvas com índices entre 20 e 30 mm/h – ou até 50 mm/dia –, acompanhadas de ventos de 40 a 60 km/h, aumentando o risco de queda de galhos, alagamentos, descargas elétricas e pequenos cortes de energia. As regiões afetadas englobam partes do Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

Mais dois alertas laranjas foram emitidos para a sexta-feira (18) indicando precipitações mais intensas, com índices de 30 a 60 mm/h ou acumulados de 50 a 100 mm/dia, e ventos que podem atingir 60 a 100 km/h. O comunicado alerta para riscos de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas. As áreas afetadas abrangem as regiões o Mato Grosso do Sul. São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo.

Por fim, um último alerta laranja indica acumulado de chuva para regiões mais próximas da divisa entre Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. As condições preveem chuva entre 30 e 60 mm/h ou acumulados de 50 a 100 mm/dia. Dentre os alertas do INMET estão risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios.

Sequência de madrugadas frias

A MetSul destaca que “a chuva entre esta sexta e o sábado deverá ser extremamente irregular e mal distribuída”, atingindo principalmente a Metade Norte gaúcha e deixando muitas cidades sem registro de precipitação significativa.

Melhora parcial no sábado

No sábado, a entrada de ar seco e frio de alta pressão garantirá gradual melhoria no tempo em grande parte do estado, mas ainda há chance de chuva fraca entre a Grande Porto Alegre, a Serra e o Litoral Norte.

Risco de geada

Com a mudança do vento para o quadrante Sul, as mínimas irão cair para valores entre 11°C e 13°C até o fim de semana.

A partir do domingo, várias regiões poderão registrar temperaturas abaixo de 10°C e há possibilidade de formação de geada, especialmente na Campanha, nos Aparados e no Planalto Sul Catarinense.