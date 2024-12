Reprodução Redes Sociais A aeronave fez um pouso de emergência em Guadalajara

Neste domingo (8), um homem tentou desviar um voo doméstico do México para os Estados Unidos após alegar ter recebido ameaças de morte , mas foi dominado pela tripulação e detido .

O incidente ocorreu em um voo da companhia Volaris, que partiu de León, no estado de Guanajuato, com destino a Tijuana, no noroeste do país. Cerca de 45 minutos após a decolagem, o Airbus A320 foi forçado a fazer um pouso de emergência no aeroporto de Guadalajara, no Oeste mexicano.

De acordo com a Secretaria de Segurança do México, o agressor atacou um comissário de bordo e tentou entrar na cabine de comando para desviar a aeronave. Ele alegou que um parente próximo havia sido sequestrado e que recebera uma mensagem de morte caso viajasse para Tijuana. A tripulação, no entanto, conseguiu imobilizá-lo e acionou um código de alerta, o que levou ao pouso de emergência.

O suspeito, identificado como Mario ‘N’, de 31 anos, natural de Pénjamo, Guanajuato, viajava com a esposa e dois filhos menores. Após a aterrissagem, ele foi detido por agentes da Guarda Nacional. Durante o transporte para ser apresentado ao Ministério Público Federal, o homem tentou agredir o motorista da patrulha, fazendo o veículo colidir com um poste. Ele foi levado a um hospital com ferimentos no rosto.

A companhia aérea Volaris elogiou a postura dos passageiros durante o incidente, que não entrou em pânico. Após a remoção do agressor, o voo foi retomado em direção a Tijuana. O número exato de passageiros a bordo não foi divulgado. O estado de Guanajuato, de onde o agressor era natural, é uma das regiões mais afetadas pela violência ligada ao crime organizado, incluindo sequestros e extorsões.