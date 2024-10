SO Johnson/Força Aérea Brasileira Aeronave KC-30 deve ser utilizada na repatriação de brasileiros no Líbano.

O 9º voo de repatriação de brasileiros e seus familiares do Líbano pousou no Brasil na manhã desta terça-feira (29). A bordo do KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) estavam 221 passageiros, incluindo 9 crianças de colo e 1 animal de estimação. Desde o início de outubro, com a Operação Raízes do Cedro , já foram trazidos de volta 1.859 pessoas e 20 animais de estimação.

O Itamaraty, através da Embaixada do Brasil em Beirute, mantém contato com brasileiros e seus familiares para oferecer assistência consular e avaliar a necessidade de novos voos de repatriação, conforme a situação de segurança permitir. Além de repatriar cidadãos, as aeronaves também transportam insumos de saúde para o Líbano.

No sábado (26), o KC-30 partiu com 16,8 toneladas de produtos, incluindo 9,5 toneladas de medicamentos, como 400 mil ampolas de midazolam, doados pelo Ministério da Saúde. O voo também levou cestas básicas e medicamentos arrecadados pela Embaixada do Líbano em Brasília e pelo Consulado Geral do Líbano em São Paulo, em parceria com a Associação Unidos pelo Líbano.

O conflito entre Israel e o Hezbollah no Líbano se intensificou desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro de 2023, após um ataque do Hamas. As Forças de Defesa de Israel (FDI) têm realizado ataques frequentes em locais associados ao Hezbollah, resultando em uma escalada significativa das hostilidades.

Com a intensificação do conflito, a embaixada brasileira em Beirute disponibilizou um formulário para que cidadãos solicitassem evacuação. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, informou que 7.000 pessoas manifestaram interesse em retornar ao Brasil, com uma estimativa de 3.000 efetivamente repatriadas.

O governo destinou R$ 80.401.340 para a operação no Oriente Médio, embora cálculos sugiram que o custo poderia ser reduzido pela metade se fossem compradas passagens comerciais para os repatriados.

De acordo com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os brasileiros selecionados para os voos devem atender a certos critérios, incluindo idosos, pessoas com deficiência, mulheres grávidas, doentes ou aqueles sem recursos para adquirir passagens. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre os custos da operação de repatriação realizada em outubro de 2023 para brasileiros em Israel.