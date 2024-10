Reprodução Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro

Uma eleitora de 72 anos passou mal e faleceu dentro da seção eleitoral da Escola Municipal Camilo Castelo Branco, localizada no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) no início da tarde deste domingo (6).

De acordo com o TRE, a idosa estava a caminho da cabine de votação quando sofreu o mal súbito. Em decorrência do incidente, a votação foi transferida para outra sala dentro do colégio. O corpo da mulher foi removido pelos bombeiros às 13h30 e levado para o Instituto Médico Legal (IML).

A identidade da eleitora e a causa da morte ainda não foram divulgadas.