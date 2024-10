Ricardo Stuckert Lula e Boulos em caminhada em SP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou na tarde deste sábado (5), defendendo que a Justiça Eleitoral tome uma atitude firme em relação ao ex-coach Pablo Marçal (PRTB), após a divulgação de um laudo falso que acusava Guilherme Boulos (PSOL) de internação por uso de drogas. Embora tenha reiterado sua confiança na Justiça, Lula apontou uma “morosidade” no processo judicial.

"Acontece que Justiça às vezes leva tempo pra julgar, e às vezes quando julga já acabou as eleições. Nós temos casos em que havendo o resultado, é quatro ou cinco meses depois das eleições. É importante que a Justiça, que eu respeito muito e que defendo o papel, leve em conta que a gente não pode mais fazer campanha com alguém que só sabe provocar, que só sabe mentir, que só sabe ofender as pessoas", afirmou o presidente.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!



Lula participou de uma caminhada com Boulos na Avenida Paulista e criticou a tentativa de Marçal de se apresentar como uma alternativa “antissistema”. O empresário já havia ressaltado sua falta de apoio político e de tempo de TV em debates.

"Eu acho que todos que ficaram ricos com o sistema agora fingem que são contra o sistema. O Boulos não é sistema, é um brasileiro que tem consciência política […] Eu já tive o prazer de concorrer contra um desses mentirosos que passou o tempo inteiro mentindo na televisão, e você pega a biografia dele e não tem nada, é como se fosse um livro sem nenhuma palavra, um livro em branco", disse Lula, referindo-se ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O presidente também destacou as qualidades de Boulos em relação aos seus concorrentes na disputa pela prefeitura paulista.

"O povo já sabe quem não sabe governar, já sabe quem só sabe falar bobagem, fazer provocação, ofender as pessoas e contar mentiras", declarou, sem mencionar diretamente Marçal ou o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo ordenou, na manhã deste sábado (5), a “pronta exclusão” de vídeos nas redes sociais Instagram, TikTok e YouTube que faziam referência ao laudo falso de Marçal.

O juiz da 2ª Zona Eleitoral, Rodrigo Marzola Colombini, destacou a "falsidade do documento", mas não aceitou o pedido para suspender as contas de Marçal ou proibir a criação de novos perfis até o final das eleições municipais.



A Polícia Federal iniciou um inquérito para apurar o laudo médico falso que o influencer Pablo Marçal (PRTB) divulgou, com a intenção de associar, sem qualquer evidência, o candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) a um suposto uso de drogas. As investigações estão em andamento, e peritos federais estão examinando as inconsistências no documento compartilhado nas redes sociais por Marçal, que deverá ser intimado a prestar depoimento. A informação é do jornal O GLOBO.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do n osso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.