Alvos da Operação Integration , que apura crimes de lavagem de dinheiro , o entorno do cantor Gusttavo Lima ostenta itens e vida de luxo. Entre eles, estão o amigo e agente do cantor, o empresário Boris Padilha e a sócia do sertanejo, Aislla Rocha .

Padilha seria uma espécie de agente de Lima na compra de carros, embarcações e jatinhos. Ela, por sua vez, é esposa de André Rocha, sócio da Vai de Bet, que teve quebra de sigilo de sua movimentação bancária quebrada pela Justiça entre 2019 e 2023.

Aislla



Aislla, de 34 anos e arquiteta de formação, é sócia ou proprietária de 33 CNPJs, a maioria no setor de incorporação imobiliária. Em suas redes sociais, ela compartilha momentos de sua rotina, incluindo academia, festas e moda.

Após ser considerada foragida e conseguir um Habeas Corpus, Aislla voltou ao Instagram, onde seu perfil aberto exibe um estilo de vida luxuoso, corroborando os achados da investigação. O inquérito, acessado pelo EXTRA, revela mais de 1.800 notas fiscais relacionadas a compras realizadas pela empresária.

Seus gastos em itens de grife são notáveis, como uma única compra que somou R$ 64 mil em produtos da Dior. Entre as aquisições, destaca-se uma bolsa Hermès Constance, adquirida por R$ 116.342,86, e uma Birkin, comprada por R$ 67.363,64. Sua coleção inclui também sapatos, vestidos e utensílios de cozinha de marcas renomadas.

Os registros mostram uma mudança drástica em seu padrão de vida: em 2019, Aislla comprou um Ford Fiesta por R$ 29 mil, mas em 2022 adquiriu um BMW X6 por mais de R$ 1 milhão, além de uma bicicleta de R$ 70 mil.

Após retornar ao Instagram, Aislla postou mensagens sobre as dificuldades enfrentadas durante o período foragida, mencionando a dor da separação dos filhos. Ela defendeu sua empresa, afirmando que promove o "jogo responsável" e gera empregos.

Aislla e André estão juntos há mais de uma década, sendo sócios em diversos empreendimentos, principalmente no setor da construção civil, que ele herdou. Juntos, eles construíram um patrimônio estimado em R$ 20 bilhões, com Aislla atuando ativamente na administração de várias empresas, incluindo uma focada em iGaming, da qual é CEO.

Boris

Boris centrou no radar das autoridades por suas conexões com a Vai de Bet e Esportes da Sorte. O empresário ostenta um estilo de vida luxuoso, evidenciado em suas postagens nas redes sociais. Em um vídeo no TikTok, ele se grava em um shopping de alto padrão em São Paulo, cercado por sacolas de joias. Em outra ocasião, compartilhou que saiu de um café com um relógio Cartier e uma gravata Hermès.

Boris é dono ou sócio de dez empresas ativas, a maioria delas em Santa Catarina, nas cidades de Blumenau e Balneário Camboriú, atuando em setores como construção civil e revenda de veículos e embarcações. Ele também foi o intermediário na venda de um carro de luxo para Carlinhos Maia, conforme divulgado em sua conta do Instagram da empresa Padrão Boris Padilha.

Sua coleção de carros é impressionante, incluindo três Ferraris, duas Rolls Royce e duas Bentley, totalizando cerca de R$ 40 milhões, além de dois jatinhos em sua propriedade.

