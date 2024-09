AFP Edifício destruído em ataque das FDI em Younine, no Líbano

Ao menos 23 sírios morreram no mais recente ataque aéreo das Forças Armadas de Israel no Líbano . O bombardeio ocorreu em um prédio na cidade de Younine , na madrugada desta quinta-feira (26), e atingiu cerca 75 alvos do Hezbollah , segundo informações da agência Reuters.

O prefeito da cidade, Ali Qusas, afirmou à agência que a maioria das vítimas eram mulheres e crianças. Elas estavam em um edifício de três andares.

Segundo a Agência Nacional de Notícias libanesa, o prefeito declarou que os corpos dos 23 cidadãos sírios já foram retirados dos escombros.

Além disso, oito pessoas ficaram feridas, sendo quatro libaneses e quatro sírios. O Líbano abriga cerca de 780 mil refugiados sírios que fugiram da guerra civil do país.

Segundo o exército israelense, há instalações de armazenamento de armas e mísseis prontos para uso na região de Bekaa, próxima ao ataque.

Ataques no Líbano

Mais de 650 pessoas morreram no Líbano desde o início do mais recente conflito entre Israel e o Hezbollah , de acordo com autoridades de saúde locais. Cerca de 25% das vítimas eram mulheres e crianças.

O país enfrenta a maior ofensiva israelense desde 2006. Entre as vítimas dos ataques dos últimos dias, constam dois funcionários da Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) e um brasileiro de 15 anos.

