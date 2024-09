Bruno Peres/Agência Brasil Rua alagada no Rio Grande do Sul

Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul deixaram pelo menos 865 pessoas desalojadas ou desabrigadas , segundo a Defesa Civil estadual informou nesta quinta-feira (26). A previsão é de que as chuvas fortes continuem até sexta-feira (27), segundo o Inmet .

Nove municípios estão com pessoas fora de casa:

Bagé (26 desalojados),

Barão do Triunfo (2 desalojados),

Camaquã (500 desalojados e 200 desabrigados),

Cerrito (40 desabrigados),

Dom Pedrito (4 desabrigados),

Lavras do Sul (4 desalojados),

Pedro Osório (20 desalojados e 24 desabrigados),

Pelotas (8 desalojados e 19 desabrigados) e

Rio Grande (18 desabrigados).

Os danos causados pela chuva afetam 31 cidades no total.

Alguns municípios registraram volumes de chuva que superaram a média esperada para dois meses em apenas três dias. Camaquã, com o maior número de desalojados e desabrigados, teve 200 milímetros de chuva desde o domingo (22). Capão do Leão registrou 173 mm, enquanto Canguçu e Rio Grande tiveram 171 mm e 158 mm, respectivamente.

A Defesa Civil alerta para a possibilidade de temporais em grande parte do estado nesta quinta-feira (26), prevendo chuvas intensas, ventos fortes, granizo e alagamentos, especialmente na Região Metropolitana de Porto Alegre e no Vale do Taquari, incluindo cidades como Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul e Lajeado.

A MetSul prevê que as chuvas devem afetar todas as regiões do estado a partir desta quinta (26), com "pancadas torrenciais e volumosas". As áreas mais afetadas incluem a faixa entre Pelotas e o Norte da Lagoa dos Patos, Porto Alegre e sua região metropolitana, além do sul do litoral norte e partes do centro e noroeste do estado.

Relatos de vendavais e granizo foram registrados em várias cidades, com quedas de árvores, alagamentos e destelhamentos. Vídeos nas redes sociais mostram grandes pedras de granizo, algumas com até sete centímetros de diâmetro, caindo em localidades do interior.



