Sunita Williams e Barry Wilmore, astronautas, estão presos no espaço

Suni Williams e Butch Wilmore, da NASA , estão passando por uma estadia inesperadamente prolongada na Estação Espacial Internacional (ISS), porém não parecem incomodados e dizem até gostar. Williams e Wilmore, que deveriam ter retornado à Terra há meses, encontraram suas missões estendidas devido a complicações com a espaçonave Starliner da Boeing.

A espaçonave, cujo objetivo foi ser uma alternativa comercial para transporte de astronautas à ISS, enfrentou uma série de problemas técnicos, incluindo falhas no sistema de paraquedas e vazamentos de hélio. Como resultado, a NASA decidiu que o Starliner retornaria à Terra sem os astronautas a bordo.

“Este é o meu lugar feliz”, disse Williams em uma coletiva de imprensa na estação espacial na sexta-feira (13). “Eu adoro estar aqui no espaço. É divertido, sabe?”. Wilmore compartilhou um sentimento semelhante, dizendo: “Decepcionado? De jeito nenhum. Isso nunca passou pela minha cabeça.”

Atualmente, um recorde de dezenove astronautas está em órbita ao redor da Terra, distribuídos em três espaçonaves, um feito sem precedentes na história dos voos espaciais tripulados.

Williams e Wilmore, que chegaram à ISS em junho durante um voo de teste, assistiram ao retorno da espaçonave sem eles e viram a nave aterrissar com sucesso no Novo México na semana passada.

A estadia prolongada de Williams e Wilmore foi inicialmente planejada para durar oito dias, mas agora deve se estender até fevereiro de 2025, quando eles retornarão à Terra a bordo de uma cápsula Crew Dragon da SpaceX. Durante essa prolongada missão, eles enfrentarão desafios adicionais, como manter a saúde física através de exercícios diários e cumprir novas responsabilidades como membros da tripulação da ISS.

Em sua coletiva, Williams e Wilmore discutiram a saudade que sentem de suas famílias e das atividades que perderão na Terra. Williams lamenta não poder estar presente para a colheita de maçãs em Massachusetts e espera registrar a paisagem outonal do espaço. Wilmore, por sua vez, perderá eventos importantes na vida de suas filhas, incluindo o último ano do ensino médio da mais nova e o segundo ano da mais velha na faculdade.

Uma vantagem da situação é que os astronautas terão a oportunidade de votar nas eleições presidenciais de novembro, com cédulas sendo enviadas para a ISS em breve.

Essa situação de permanência prolongada não é inédita. No passado, o astronauta Frank Rubio enfrentou uma missão estendida após um vazamento em um radiador da Soyuz russa, que levou a uma estadia de mais de um ano na ISS. Rubio, que detém o recorde de maior permanência em uma única missão por um astronauta americano com 371 dias, compartilha uma visão positiva sobre a experiência.

“Butch e Suni demonstraram as mesmas atitudes positivas que eu tentei adotar”, disse ele. “Atitude positiva. Tente contribuir com o trabalho. Foque na missão.”

Enquanto isso, Williams e Wilmore continuam a se adaptar a sua estadia prolongada, encontrando no espaço uma oportunidade para introspecção e reflexão.

Williams destacou a importância de manter uma visão positiva sobre a Terra, afirmando: “Realmente é difícil imaginar que as pessoas na Terra não se dão bem. É o único planeta que temos, e todos deveríamos ficar felizes por estarmos juntos lá, porque é isso. Esse é o nosso lugar.”

