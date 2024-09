Arquivo pessoal Théo

Um bebê de seis meses foi salvo de um engasgamento graças a um menino de 7 anos, Théo, na região de Florianópolis (SC). O incidente ocorreu no início de setembro e foi registrado em um vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros nas redes sociais, onde Théo compartilha sua experiência com orgulho e emoção. “Nunca vou esquecer. Eu tive autoconfiança e o salvei,” afirmou o garoto no vídeo (abaixo).

O episódio aconteceu na casa da costureira Ciloca Martins, onde Théo estava com sua irmã. Durante uma sessão de amamentação, o filho de Ciloca começou a se engasgar. Théo, que havia aprendido a manobra de Heimlich em um projeto de primeiros socorros chamado "Bombeiro Mirim" oferecido pela corporação de Palhoça, imediatamente entrou em ação. “Teve uma hora que eu pensei, cara, o que eu vou fazer?” relembra Théo.

O menino rapidamente aplicou o que havia aprendido: virou o bebê de cabeça para baixo e deu cinco tapas firmes nas costas. Ciloca Martins, ao ver o bebê se engasgar, seguiu as orientações de Théo, que já demonstrava confiança e conhecimento na técnica.

O projeto “Bombeiro Mirim”, promovido pelos bombeiros, ensinou a Théo e a outros alunos medidas básicas de primeiros socorros, mostrando a importância de conhecer essas técnicas desde cedo. “Vejam a importância de uma pessoa saber técnicas básicas independente da idade,” escreveram os agentes no post.

A atitude de Théo impressionou e comoveu os moradores da região. “Obrigada, Théo, por você ser esse menino tão corajoso,” expressou a mãe do bebê, destacando a coragem e habilidade do garoto em uma situação de emergência.

