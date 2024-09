Reprodução Bolsonaro faz ato na Paulista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou por volta das 14h30 à Avenida Paulista, acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para participar de um ato de protesto organizado por seus aliados neste 7 de Setembro. O principal alvo da manifestação foi o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

A manifestação ocupou parte da avenida, onde, além de pedirem o impeachment do ministro do STF, os apoiadores de Bolsonaro também protestaram contra o bloqueio ao X (antigo Twitter), a rede social de Elon Musk.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi um dos primeiros a discursar e fez críticas a Moraes. Vestindo uma camiseta com a frase "Free Speech" (liberdade de expressão) na frente e o símbolo do X nas costas, ele falou para a multidão que gritava "Fora, Xandão".

"A questão não é por que Moraes quer banir a rede social, mas até onde ele está disposto a ir para controlar o discurso e impedir que a sociedade se expresse livremente?", questionou Eduardo. Ele afirmou que "os parlamentares brasileiros devem se organizar para tomar medidas efetivas contra os crimes cometidos". E completou: "A lei deve ser instrumento de justiça, não a espada de um psicopata".

Segundo Eduardo Bolsonaro, o protesto tinha quatro objetivos principais: "o fim da perseguição de inocentes e das prisões políticas, anistia para todos os presos políticos, encerramento de todos os inquéritos ilegais derivados do 'inquérito do fim do mundo', e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes."