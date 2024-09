Reprodução - Alan Santos/PR Ex-presidente Jair Bolsonaro no desfile cívico-militar do Bicentenário da Independência do Brasil em 2022

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) procurou atendimento no hospital Albert Einstein, em São Paulo, na manhã deste sábado (7), após sentir-se mal com sintomas de gripe e perda de voz. Ele deixou o hospital antes do meio-dia e seguiu para o Palácio dos Bandeirantes para almoçar com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).



O hospital ainda não comentou sobre o estado de saúde do ex-mandatário. Bolsonaro havia convocado um protesto contra o STF (Supremo Tribunal Federal) para a tarde de hoje e, pela manhã, publicou um vídeo nas redes sociais confirmando sua participação e pedindo a seus apoiadores que evitassem os eventos do 7 de Setembro promovidos pelo governo federal.

"Essa semana não é a Semana da Independência. Um país sem liberdade não pode comemorar nada nessa data. Eu peço a vocês que não compareçam a nenhum ato cívico patrocinado por esse governo federal que não tem qualquer compromisso com a nossa liberdade. É um governo voltado para ditaduras, contra aquilo que há de mais sagrado em nosso meio, que é a nossa liberdade."

Na sexta-feira (6), Bolsonaro havia retornado a Juiz de Fora (MG) para marcar o aniversário do atentado com faca que sofreu em 2018, realizando um ato com seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

No ano passado, durante o primeiro ano do governo Lula (PT), ele não organizou atos para o 7 de Setembro, mas publicou um vídeo com imagens do desfile cívico de 2022, destacando uma multidão nas ruas das principais cidades e a legenda "Deus, Pátria, Família e Liberdade".

